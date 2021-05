A origem da polícia no capitalismo e o controle de "populações excedentes"

247 - O criminologista americano Alex Vitale, autor de "Abolindo a polícia", em entrevista à revista Jacobin, defendeu a tese de que as forças policiais se formaram historicamente como o braço da repressão do sistema capitalista. Ele usa o exemplo da Polícia Metropolitana de Londres, na Inglaterra, que surgiu como uma força paramilitar no conflito com a Irlanda no século XIX.

"Falamos sobre a Polícia Metropolitana de Londres como sendo a primeira força policial moderna e dizemos: 'Oh, isso é ótimo, policiamento por consentimento – é uma alternativa ao uso de milícia'. O modelo para a Polícia Metropolitana de Londres foi desenvolvido por Sir Robert Peele.

Mas ninguém fala sobre qual era seu trabalho antes de aparecer como Polícia Metropolitana: ela estava encarregada com a invasão inglesa na Irlanda e desenvolveu a Força de Preservação da Paz da Irlanda como uma alternativa paramilitar ao uso do Exército Britânico. Ela foi uma força proto-policial, se incorporando às comunidades locais para que pudessem reprimir preventivamente o que chamavam de atentados agrícolas – levantes camponeses contra proprietários britânicos que os matavam de fome.

Peele volta para Londres no momento em que a cidade está sendo inundada por camponeses que foram desalojadas do campo, em busca de empregos no novo setor industrial, e ele usa a polícia para ajudar a transformar essa população num trabalhador estável e dócil. Ele quebra seus sindicatos, invade suas cervejarias, os incomoda na rua por causa de comportamento turbulento e desordenado – tudo para formar uma nova classe trabalhadora", diz Vitale.

O criminologista diz que, atualmente, o capitalismo neoliberal e a austeridade fiscal criam uma "população excedente", semelhante às classes perseguidas pelo sistema criminal no passado. "Hoje, não estamos lidando com a escravidão e o colonialismo da mesma forma. Em vez disso, temos o capitalismo neoliberal e a austeridade. Esse sistema está produzindo enormes desigualdades na sociedade e o esvaziamento do Estado de bem-estar, que por sua vez está produzindo desabrigados em massa, doenças mentais, relações problemáticas com excesso de drogas, mercados negros de drogas e trabalho sexual e bens roubados, que as pessoas submetem-se para sobreviver nesta economia precária. O policiamento veio para controlar essas populações suspeitas – na verdade, para eles, populações excedentes. Eles não estão tentando transformá-los em uma classe trabalhadora, estão encarcerando em prisões e cadeias". diz.

Com base nesse entendimento, a ideia de que forças policiais existem para proteger a população é desmistificada. "Todos nós crescemos com programas de televisão em que os policiais são super-heróis. Eles resolvem todos os problemas; eles pegam os bandidos; eles perseguem os ladrões; eles encontram os assassinos nas séries e etc. Mas tudo isso é um grande mito. Não é isso que a polícia realmente faz. Eles não estão perseguindo ladrões de banco ou assassinos de séries. A grande maioria dos policiais realiza uma prisão por crime doloso por ano. Se eles fizerem dois, eles são o policial do mês", afirma o autor.

"Desfinanciar a polícia", assim, torna-se um caminho alternativo de segurança pública: "É todo um conjunto de ações. Trata-se de criar uma infraestrutura de saúde que inclui serviços de saúde mental ponto a ponto. Ou temos centros financiados pelo estado, usando um modelo que está embutido nas necessidades específicas da comunidade, e a comunidade faz parte do processo. Poderíamos ter centros antiviolência nas comunidades que abordassem problemas de violência doméstica e violência juvenil, de disputas entre pessoas na comunidade. Podem ser funções governamentais, podem ser funções sem fins lucrativos ou podem ser algum tipo híbrido. Precisamos apenas ter controle do problema tanto quanto possível, sem criminalizar".

