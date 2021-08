Ambição elevada do PCCh é contribuir para o mundo, diz documento sobre missão e valores do partido dirigente da China

Rádio Internacional da China - “O Partido Comunista da China (PCCh) é um partido político com ambição elevada. Essa ambição não é dominar o mundo, mas sim contribuir para o mundo.” No documento “PCCh: Sua Missão e Contribuições”, publicado recentemente pelo Departamento de Comunicação do Comitê Central do PCCh, essa declaração impressiona profundamente o mundo exterior. Trata-se não apenas de um anúncio, como um slogan, mas também de uma trajetória de luta e de ação prática do maior partido político do mundo com cem anos de história.

O PCCh nasceu resistindo à invasão estrangeira. Porque havia experimentado guerras, o Partido liderou o povo chinês a abrir o caminho do desenvolvimento pacífico que busca o fortalecimento, mas não a hegemonia, valorizando muito a paz e se opondo resolutamente ao hegemonismo e à política de poder. “Quando o mundo prosperar, a China poderá se desenvolver; Se a China se desenvolver, o mundo poderá prosperar ainda mais.” Esta é a visão simples e profunda de mundo do PCCh.

Desde a proposição dos Cinco Princípios de Coexistência Pacífica na década de 1950, para a avaliação científica de que a paz e o desenvolvimento se tornaram o tema da época no período da reforma e abertura, até o lançamento de importantes conceitos como a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade e o estabelecimento de um novo tipo de relações internacionais, o PCCh tem oferecido sua sabedoria e abordagens para manter a paz mundial.

Desde a fundação da República Popular em 1949, a China não provocou nenhuma guerra ou conflito nem invadiu nenhum outro país. Agora, a China é o segundo maior contribuinte das operações de manutenção da paz da ONU e o país com o maior número de soldados de missão de paz entre os membros do Conselho de Segurança. Ao mesmo tempo, a China participa ativamente da reforma e construção do sistema de governança global e dedica esforços incessantes na redução da pobreza global e no combate ao terrorismo.

O PCCh considera esta como sendo sua própria missão de contribuição para a humanidade. Como indica o documento publicado: “O PCCh não só espera que o povo chinês tenha uma vida melhor, mas também que os povos de outros países tenham uma vida melhor.” Por um lado, o PCCh está liderando o maior país em desenvolvimento a realizar a modernização, o que é uma importante contribuição para o desenvolvimento do mundo. Por outro, a China está a promover o desenvolvimento comum do mundo através do seu próprio desenvolvimento.

Os cem anos do Partido Comunista da China mostram claramente que o maior partido no poder do mundo com ambição elevada não apenas busca a felicidade do povo chinês, mas também luta constantemente para o progresso da humanidade.

