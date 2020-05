As lições da África ao resto do mundo no combate ao coronavírus

Os bons exemplos políticos e de inovação que partem do continente africano seriam tratados com mais seriedade caso tivessem emergido no Ocidente edit

Por Leonardo Sobreira, 247 - Conforme o novo coronavírus se espalhava ao redor mundo, diversos formadores de opinião levantaram dúvidas sobre a capacidade do continente africano de suportar seu impacto, com muitos prevendo uma “catástrofe humanitária.”

A falta de hospitais, unidades de tratamento intensivo e ventiladores pulmonares, assim como o impacto econômico da pandemia - a diminuição do fluxo de remessas financeiras, a fragilização da segurança alimentar e a redução no turismo -, na época, indicavam que a maior parte dos casos e as suas consequências mais severas se concentrariam no continente.

No entanto, diante de todos estes obstáculos, o que impressiona é justamente o oposto. Como um todo, o continente Africano registrou em torno de 120,000 casos e 3,500 mortes. Comparada à América Latina, América do Norte, e Europa - que possuem países com números muito maiores - a África deve ser vista como um exemplo a ser seguido.

Como descrito pela revista americana The New Yorker , enquanto muitos ainda insistem em narrativas de que o continente, por conta de seu clima quente e úmido e de sua população ser mais jovem, estaria de certa forma imune ao coronavírus, devemos na verdade nos questionar “se certos governos africanos estão controlando o coronavírus mais efetivamente que os nossos governos.”

O jornal cita o exemplo de Ruanda. A estratégia do governo, justamente por conta da escassez de testes, se baseia em “traçar, isolar e testar ‘contatos’, ou seja somente aqueles que se encontraram com verdadeiros portadores do vírus.” Além disso, “[C]inco dias após a confirmação dos primeiros casos, voos comerciais foram banidos, e dois dias depois, o país inteiro entrou em lockdown, com o objetivo de limitar o contágio e aliviar o trabalho entediante de rastrear contatos.” Políticas semelhantes foram implementadas ao redor do continente, em país como Sudão do Sul, Uganda, Etiópia e África do Sul.

De acordo com Joia Mukherjee , a chefe médica da ONG Partners in Health, a política de rastrear contatos é a forma mais efetiva de se racionar o número de testes, já que, assim, somente os casos que possuem mais chance de testarem positivo são realmente testados.

Outra lição a ser tirada do combate africano ao coronavírus vem da pesquisa medicinal propulsionada por Madagascar. Como tratado no jornal inglês The Guardian , a Artemisia annua, planta que ocorre na região, é vista como uma potencial cura pelo presidente do país, Andry Rajoelina.

“Essa solução pode parecer Trumpiana, e a OMS alertou sobre o fato de que mais testes são necessários antes de que o extrato da planta possa ser visto como uma forma de tratamento.” No entanto, como aponta o jornal, pesquisas conduzidas nas Alemanha apontam para sinais promissores.

Tal tratamento não foi divulgado na mídia internacional por conta de seu “eurocentrismo” e “paternalismo” em relação ao continente africano. Isso fica claro após nos questionarmos se, caso tal tratamento tivesse surgido na Europa, quantos realmente levantariam tantas dúvidas em relação a sua eficácia?

Assim, países africanos anteciparam suas respostas à pandemia, evitando uma transmissão mais dramática. No entanto, há de se ressaltar que o sucesso deve ser tratado com cautela, já que, como apontado pelo epidemiologista Sabin Nsanzimana , “a transmissão do vírus não se dá em um tempo único. Ela evolui e pode mudar.” “É por isso que”, conclui Nsanzimana, “quando dizemos que existem notícias positivas para nós, dizemos isso com cautela.”

