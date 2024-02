As mãos sujas da CIA e da DEA no Equador

Apoie o 247

Por José A. Amesty Rivera, em Rebelión - De acordo com fontes do Departamento de Estado dos EUA, os eventos atuais no Equador são resultado de uma operação em pleno andamento da Comunidade de Inteligência da CIA e do Departamento de Defesa dos EUA, cujo braço executor e presença na região é o Comando Sul.

Um dos principais objetivos é recuperar a base militar de Manta, obter armamento soviético/russo em posse do Equador para fornecer à Ucrânia, contornando a autorização do Congresso Federal e a venda de novos armamentos americanos para Quito.

Para alcançar seus objetivos, eles organizaram uma desestabilização em grande escala no Equador, com a ajuda de agentes da Administração de Controle de Drogas (DEA) infiltrados em quadrilhas de narcotraficantes no país.

O segundo objetivo é, com o conflito, fortalecer figuras do poder judiciário com poderes extraordinários, para posteriormente desenvolver uma nova operação de lawfare contra o ex-presidente Rafael Correa.

Lembremos que a crise atual no Equador é resultado das políticas implementadas pelos ex-presidentes Lenin Moreno e Guillermo Lasso, fundamentadas em abordagens neoliberais, dolarização da economia, submissão ao governo americano e desmantelamento das forças de segurança.

As medidas econômicas foram ditadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial, seguindo as orientações do governo americano, o que justificou as visitas e acordos de Lasso a portas fechadas, provocando políticas autoritárias, altos níveis de emigração e conflitos com atores econômicos e pequenas empresas.

Por exemplo, durante o mandato de Lenin Moreno, começou a purga dos aparatos de segurança com a ajuda de consultores americanos, o que beneficiou intencionalmente a DEA e outros órgãos de segurança americanos.

Entre os órgãos nacionais afetados estava o Ministério da Justiça, o que desequilibrou o combate à criminalidade e gerou uma dependência do governo americano.

A linha política dos ex-presidentes que antecederam Daniel Noboa foi se comprometer com o governo americano para obter facilidades políticas e empréstimos, o que resultou em uma maior presença dos EUA no Equador, concessões e perda de soberania, bem como alinhamento das políticas dos EUA na região.

Fica evidente, além disso, os esforços para aderir à Aliança do Pacífico (AP), para fortalecer as linhas de cooperação com esses países, organização que busca contrabalançar a integração regional na América Latina e que está sob a proteção dos EUA.

Foi assim que ocorreu uma reunião secreta na embaixada americana em Quito em 27 de janeiro de 2021, com o ex-presidente Lenin Moreno, na qual entre os participantes estavam Luis Almagro, Bob Menéndez e Marco Rubio, com base para estabelecer o Projeto de Lei de Associação EUA-Equador e elaborar planos para evitar a ascensão do correísmo ao poder.

Como resultado desses planos, Bob Menéndez fez várias visitas ao Equador para garantir sua implementação e avanço. Gradualmente, este projeto começou a ser executado como pretexto para fortalecer as estruturas de inteligência e segurança no Equador, principalmente nas regiões costeiras do país, utilizando como justificativa o combate ao narcotráfico e outros crimes ambientais, como pesca ilegal e caça indiscriminada de espécies protegidas, para justificar sua presença em todas as ilhas que compõem a reserva ecológica de Galápagos, assim, justificando a presença dos EUA no Equador, com o objetivo de, reiteramos, recuperar a base de Manta e ter presença de forças militares.

Atualmente, há um projeto de lei no Congresso dos EUA que legaliza a atuação que os agentes da embaixada americana vêm exercendo desde 2014, principalmente suas agências de espionagem, principalmente a DEA e a Agência Central de Inteligência CIA, todas com forte presença no território equatoriano.

Um dos objetivos dos EUA é, repetimos, obter o armamento russo-soviético que o Equador possui em troca de armamento americano, com a justificativa de fornecer equipamento para combater a atual crise de criminalidade no Equador.

Se esse intercâmbio acontecer, mais uma vez confirmará a submissão e a dependência do Equador aos interesses dos EUA; nesse sentido, os EUA precisam do Equador, o seguinte armamento:

11 helicópteros MI-17

10 tanques BTR-60

18 sistemas de defesa aérea MLRS "Graduado"

15 sistemas automatizados de mísseis antiaéreos OSA

44 sistemas antiaéreos ZSU SHILKA

Mais de 150 canhões antiaéreos ZU-23-2 e ZPU-4

6 tanques blindados lançadores de pontes MTU-20 e,

Dezenas de sistemas portáteis de defesa antiaérea Igla-S, MPADS e Strela.

Finalmente, essas agências têm preparado líderes no Equador que respondam aos interesses dos EUA, como a Procuradora-Geral Lady Diana Salazar Méndez, da qual há imagens de sua recente visita a Washington, onde se encontrou com o Procurador-Geral dos EUA Merrick Garland, a Procuradora-Geral Adjunta dos EUA Nicole Argentieri e o Diretor do FBI Christopher Wray.

O papel de Salazar Méndez será fabricar um caso contra Rafael Correa, ligando-o ao narcotráfico com o objetivo de anulá-lo politicamente; Salazar Méndez deve cumprir o que o juiz Sergio Moro conseguiu contra Lula da Silva no Brasil.

