Autogolpe de Trump fracassou por não ter apoio militar, diz Steven Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem

247 - O professor de governabilidade da Universidade Harvard, Steven Levitsky, coautor de ‘Como as Democracias Morrem’, que virou best seller, a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (6) foi uma resposta a “quatro anos de descrédito e deslegitimação da democracia” por parte do Partido Republicano e de Trump.

Em sua avaliação, segundo reportagem da BBC News Mundo, a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump foi uma “tentativa de autogolpe”. Para ele, “a grande diferença entre esse autogolpe e os autogolpes na América Latina é que Trump foi completamente incapaz de obter o apoio dos militares”.

“Um presidente que tenta permanecer no poder ilegalmente sem o apoio dos militares tem poucas chances de sucesso”, completa. "A democracia sobreviverá a este dia”, mas o que se coloca para o futuro do país é um período de crise bastante incerto, acredita. Leia aqui a íntegra da entrevista .

