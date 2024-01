Breno Altman diz que sionismo já pode ser comparado ao nazismo

Apoie o 247

247 – O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, fez uma afirmação contundente, sugerindo que o sionismo praticado pelo Estado de Israel pode ser comparado ao nazismo. Altman, conhecido por suas análises políticas e visão crítica sobre o Oriente Médio, justificou sua mudança de postura, destacando a suposta adoção de táticas semelhantes às utilizadas pelos maiores carrascos antissemitas.

Altman expressou suas preocupações em relação às práticas de Israel, afirmando que o país, ao copiar as táticas de outros regimes historicamente associados a atos antissemitas, está agora sujeito à comparação com o nazismo. O jornalista argumenta que, ao adotar estratégias semelhantes, Israel compromete sua imagem internacional. Confira:

Durante muitos anos recusei esse tipo de comparação, apesar de meu antagonismo às posições sionistas. Parecia-me comparação absurda e desrespeitosa. O Estado de Israel, porém, me obriga hoje a ter outra posição, ao copiar a cartilha operativa dos maiores carrascos antissemitas. pic.twitter.com/ga6GEL4Qje — Breno Altman (@brealt) January 13, 2024

A declaração de Altman ocorre em um momento crucial, quando a Corte Internacional de Justiça (CIJ) está prestes a tomar uma decisão sobre o caso da África do Sul contra Israel por genocídio na Faixa de Gaza. O escritório de imprensa da CIJ informou que a decisão pode ser esperada em breve, dada a urgência das medidas temporárias solicitadas pela África do Sul.

A África do Sul acusa o exército de ocupação israelense de cometer genocídio em Gaza, alegações que estão sendo investigadas nas audiências públicas iniciais do Tribunal Internacional de Justiça. A decisão iminente da CIJ adiciona mais pressão à situação já tensa na região, enquanto as alegações de genocídio continuam a gerar debates intensos sobre as políticas e práticas de Israel.

