Caitlin Johnstone denuncia hipocrisia e cinismo dos defensores dos “valores ocidentais”

Artigo de Caitlin Johnstone publicado em seu site . Tradução automática do Consortium News . Edição do Brasil 247

Quem valoriza os 'valores ocidentais'?

Você já reparou como aqueles que gritam mais alto sobre a tirania em países estrangeiros são as mesmas pessoas que pedem a censura e cancelamento de quem critica o império ocidental?

É um vírus mental onipresente em toda a sociedade ocidental. Qualquer um – e eu me refiro a qualquer um – que critica agressiva e consistentemente a política externa dos EUA e seus aliados na frente de uma audiência considerável é rotulado de agente russo pelos apologistas do império, e esse consenso é acompanhado pela opinião cada vez maior de que os agentes da Rússia e idiotas úteis devem ser banidos das plataformas ocidentais.

Os defensores do império ocidental não admitirão querer que todos os críticos do império sejam silenciados, mas é isso que você obtém quando combina (A) o fato de que eles veem todos que criticam o império com agressão suficiente como um agente russo com (B) sua opinião que aqueles dados à influência russa deveriam ser censurados.

Sempre que critico a política externa do império ocidental, recebo seus apologistas me dizendo que eu nunca poderia criticar meus governantes assim se vivesse em uma nação como a Rússia ou a China, quando eles sabem muito bem que, se dependesse deles, eu também não teria permissão para criticar o império ocidental aqui. Eles são iguais aos tiranos que dizem desprezar.

O problema com os “valores ocidentais” é que os ocidentais não os valorizam.

Eles pensam que os valorizam, mas toda essa reverência pela liberdade de expressão e responsabilização do poder com a luz da verdade vai direto pela janela no segundo em que eles vêem alguém dizendo algo que difere nitidamente do que seus governantes e seus propagandistas lhes disseram para pensar. Então eles querem que essa pessoa seja silenciada e desligada.

Na verdade, os críticos mais contundentes do império ocidental realmente incorporam esses valores ocidentais infinitamente mais do que os apologistas do império.

São os críticos do império que valorizam a liberdade de expressão e responsabilizam os poderosos. São os lambe-botas com lavagem cerebral do império centralizado nos EUA que estão pedindo censura e gritando para baixo qualquer um que dirija um feroz escrutínio de oposição às pessoas mais poderosas do mundo.

As pessoas me dizem “Mude-se para a Rússia!” ou “Mude-se para a China!” dependendo de qual aspecto das agendas de poder global do império estou criticando no momento, e sempre quero dizer a eles, não, mude-se, você, para a Rússia. Mude-se, você, para a China. Você é quem está tentando suprimir a dissidência e a crítica aos poderosos.

Sou eu que estou vivendo de acordo com os valores ocidentais, como me foram vendidos, e exigindo um escrutínio normal do império mais poderoso que já existiu. Você não pertence aqui.

Na escola, aprendemos que nossa sociedade valoriza a verdade, a liberdade de expressão, a igualdade, a responsabilidade pelo jornalismo poderoso e contraditório. Então crescemos e vemos todo mundo rasgando suas roupas porque instituições como a CBS News ou a Anistia Internacional deixaram escapar uma pequena reportagem que não cumpre integralmente a linha oficial de nossos governantes.

Vemos a mídia russa banida e os protocolos de censura expandidos para a torcida entusiasmada dos liberais tradicionais. Vemos operações de trolling astroturf usadas para reportar em massa e calar aqueles que examinam a linha do establishment sobre a Ucrânia nas mídias sociais. Vemos Julian Assange definhando na prisão de Belmarsh pelo crime de jornalismo não autorizado .

É óbvio, olhando ao redor, que os “valores ocidentais” sobre os quais todos nos falam não são realmente muito comuns no Ocidente.

Olhe para as principais plataformas de mídia do Ocidente e elas virtualmente nunca dão voz a ninguém que seja significativamente crítico dos verdadeiros centros de poder na civilização ocidental. Olhe para os governos ocidentais e eles dançam continuamente ao ritmo da oligarquia e do império, independentemente de como as pessoas votam em suas eleições democráticas supostamente livres.

Olhe para a internet e é realmente muito difícil encontrar críticas autênticas ao poder imperial, a menos que você já saiba onde procurar.

Alguns de nós compramos esses valores ocidentais que aprendemos na escola, mas não são as pessoas que você foi treinado para esperar. Somos nós, marginalizados, que nos opomos inflexivelmente à censura, à propaganda e à guerra do império contra a imprensa, enquanto trabalhamos continuamente para mostrar a verdade sobre os mecanismos de poder das margens, enquanto somos xingados e acusados ​​de traição por bajuladores tradicionais que têm muito mais em comum com os autocratas que alegam se opor, do que com os valores ocidentais que pretendem defender.

O trabalho de Caitlin Johnstone

