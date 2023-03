Caitlin Johnstone: os EUA são o líder porque assim o dizem

Apoie o 247

Por Caitlin Johnstone, CaitlinJohnstone.com, tradução automática do Consortium News

Em resposta a perguntas durante uma coletiva de imprensa na semana passada sobre Xi Jinping e Vladimir Putin cimentando uma “nova era” na parceria estratégica entre China e Rússia, John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, fez nada menos que sete afirmações de que os EUA são o “líder” do mundo.

Aqui estão trechos de seus comentários :

“Os dois países se aproximaram. Mas ambos são países que se irritam com a liderança dos EUA em todo o mundo ”.

”. “E no caso da China em particular, eles certamente gostariam de desafiar a liderança dos EUA em todo o mundo. “

“ “Mas esses não são dois países que têm, você sabe, décadas de experiência trabalhando juntos e total confiança. É um crescimento recente com base na liderança crescente da América [EUA] em todo o mundo e tentando verificar isso.

crescente da América [EUA] em todo o mundo e tentando verificar isso. “Peter, esses são dois países que há muito se irritam, como eu disse a Jeff – há muito se irritam com a liderança dos EUA em todo o mundo e com a rede de alianças e parcerias que temos.”

dos EUA em todo o mundo e com a rede de alianças e parcerias que temos.” “E trabalhamos nesses relacionamentos um de cada vez, porque cada país do continente é diferente, tem necessidades diferentes e expectativas diferentes da liderança americana .”

.” “Esse é o poder da liderança de convencimento americana . E você não vê esse poder vindo da Rússia ou da China.”

. E você não vê esse poder vindo da Rússia ou da China.” “Mas uma das razões pelas quais você está vendo esse relacionamento estreito é porque eles reconhecem que não têm uma base sólida de apoio internacional para o que estão tentando fazer, que é basicamente desafiar a liderança americana em todo o mundo .”

O efeito da verdade ilusória é um viés cognitivo que leva as pessoas a confundir algo que ouviram muitas vezes com um fato estabelecido, porque a maneira como o cérebro humano recebe e interpreta as informações tende a fazer pouca ou nenhuma distinção entre repetição e verdade. Propagandistas e gerentes de império geralmente tiram proveito dessa falha em nosso wetware, que é o que está acontecendo quando você os vê repetindo frases-chave repetidas vezes que eles querem que as pessoas acreditem.

Vimos outra repetição dessa linha recentemente em uma conferência online organizada pela Câmara de Comércio dos EUA, na qual o embaixador dos EUA na China afirmou que Pequim deve aceitar os EUA como o “líder” da região que a China ocupa.

É claro que os gerentes do império dos EUA estão ficando muito assertivos sobre a narrativa de que eles são os “líderes” do mundo porque essa autodenominada “liderança” está sendo desafiada pela China e pelas nações que a apoiam com crescente abertura, como a Rússia. A maioria das principais notícias internacionais de nossos dias está direta ou indiretamente relacionada a essa dinâmica, em que os EUA estão lutando para garantir a dominação planetária unipolar, frustrando a ascensão da China e minando seus parceiros.

A mensagem que eles estão transmitindo é: “Este é o nosso mundo. Nós estamos no comando. Qualquer um que afirme o contrário é esquisito e anormal e deve ser combatido”.

Por que eles dizem que os EUA são o “líder” do mundo em vez de seu “governante”? Não estou clara sobre a diferença como aplicada na prática. É para nos dar a impressão de que os EUA governam o mundo pelo voto democrático? Que isso é algo com o qual o resto do mundo consentiu? Porque com certeza não me lembro de ter votado a favor, e todos nós já vimos o que acontece com os governos que não cumprem a “liderança” dos EUA.

Não sou daquelas que acreditam que um mundo multipolar será uma coisa maravilhosa, apenas reconheço que é melhor do que a alternativa, que é uma manobra nuclear cada vez mais imprudente para manter o controle global. Os EUA estão no comando há tempo suficiente para deixar claro que a ordem mundial que domina só pode ser mantida por violência e agressão ininterruptas, com cada vez mais violência e agressão sendo direcionadas às principais potências com armas nucleares. Os fatos estão apurados e o caso encerrado: a hegemonia unipolar dos Estados Unidos é insustentável.

O problema é que o próprio império dos EUA não sabe disso. Esta trajetória horrível em que estamos em direção a uma guerra mundial da Era Atômica é o resultado da doutrina do império de que deve manter o controle unipolar a todo custo colidindo com a ascensão de uma ordem mundial multipolar.

Não precisa ser assim. Não há nenhuma razão válida para que os EUA precisem permanecer no comando do mundo e não possam simplesmente deixar que diferentes pessoas em diferentes regiões resolvam seus próprios assuntos. Não há nenhuma razão válida para que os governos precisem brandir armas do Armagedom uns contra os outros, em vez de colaborar pacificamente no interesse de toda a humanidade. Estamos sendo empurrados para o desastre para preservar a “liderança americana em todo o mundo”, e eu, pelo menos, não concordo com isso.

