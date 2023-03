Com a queda de Bakhmut, os EUA podem se afastar da Ucrânia, começando com a história dos gasodutos

Apoie o 247

Por Joe Lauria. Tradução automática do Consortium News

De cara, o artigo do The New York Times de ontem, “Inteligência sugere que o grupo pró-ucraniano sabotou gasodutos, dizem autoridades dos EUA”, parece ter a intenção de exonerar os governos dos EUA e da Ucrânia de qualquer envolvimento na destruição em setembro do gasodutos Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha.

O ponto principal do artigo do Times é que os ucranianos não afiliados ao governo de Kiev foram os que fizeram isso, de acordo com os jornais frequentemente citados, “funcionários dos EUA” não identificados.

Mas um exame mais detalhado da peça revela camadas de nuances que não descartam que o governo ucraniano possa ter tido algo a ver com a sabotagem, afinal.

A história cita autoridades europeias anônimas que dizem que um estado deve estar envolvido na sofisticada operação subaquática. O Times faz de tudo para dizer mais de uma vez que aquele estado não era os Estados Unidos. E enquanto o segundo parágrafo da história diz categoricamente que o estado também não é a Ucrânia, o artigo deixa a porta aberta para um possível envolvimento do governo ucraniano:

“As autoridades dos EUA se recusaram a divulgar a natureza da inteligência, como ela foi obtida ou quaisquer detalhes sobre a força das evidências que ela contém. Eles disseram que não há conclusões firmes sobre isso, deixando em aberto a possibilidade de que a operação possa ter sido conduzida fora dos livros por uma força de procuração com conexões com o governo ucraniano ou seus serviços de segurança.

O Times então deixa claro quais seriam as consequências para a “coalizão” pró-Ucrânia que Washington construiu no Ocidente combinado se houvesse envolvimento do governo ucraniano.

“As autoridades disseram que ainda haviam enormes lacunas no que as agências de espionagem dos EUA e seus parceiros europeus sabiam sobre o que aconteceu. Mas as autoridades disseram que pode constituir a primeira pista significativa a surgir de várias investigações cuidadosamente guardadas, cujas conclusões podem ter profundas implicações para a coalizão de apoio à Ucrânia. Qualquer sugestão de envolvimento ucraniano, seja direta ou indireta, pode perturbar a delicada relação entre a Ucrânia e a Alemanha , aumentando o apoio entre o público alemão que engoliu os altos preços da energia em nome da solidariedade”.

O Times desenvolve ainda mais o tema de que o envolvimento do governo ucraniano poderia destruir o apoio internacional a Kiev que os Estados Unidos construíram, bem como o imenso apoio público à Ucrânia que a guerra de informação liderada pelos EUA desenvolveu.

O Washington Post , que ontem publicou uma história semelhante , informou que o governo ucraniano negou qualquer envolvimento no ataque. “A Ucrânia absolutamente não participou do ataque ao Nord Stream 2”, disse Mykhailo Podolyak, principal assessor de Zelensky, questionando por que seu país conduziria uma operação que “desestabiliza a região e desviará a atenção da guerra, que categoricamente não é benéfico para nós.”

Distanciamento começa

O jornal aqui está permitindo que as autoridades americanas comecem a distanciar os EUA da Ucrânia, alegando que Washington tem influência limitada em Kiev, apesar de anos de evidências em contrário. A peça parece estar preparando o público ocidental para uma reviravolta abrupta na Ucrânia por causa de uma série de operações ucranianas às quais os EUA dizem se opor. Vale a pena citar longamente o Times aqui:

“Qualquer descoberta que coloque a culpa em Kiev ou em representantes ucranianos pode provocar uma reação na Europa e tornar mais difícil para o Ocidente manter uma frente unida em apoio à Ucrânia.Funcionários e agências de inteligência dos EUA reconhecem que têm visibilidade limitada na tomada de decisões ucraniana.

Apesar da profunda dependência da Ucrânia dos Estados Unidos para apoio militar, de inteligência e diplomático, as autoridades ucranianas nem sempre são transparentes com seus colegas americanos sobre suas operações militares, especialmente aquelas contra alvos russos atrás das linhas inimigas. Essas operações frustraram as autoridades americanas, que acreditam que não melhoraram de forma mensurável a posição da Ucrânia no campo de batalha, mas arriscaram alienar os aliados europeus e ampliar a guerra.As operações que enervaram os Estados Unidos incluíram um ataque no início de agosto na base aérea russa de Saki, na costa oeste da Crimeia, um caminhão-bomba em outubro que destruiu parte da ponte do estreito de Kerch , que liga a Rússia à Crimeia, e ataques de drones em Dezembro visava as bases militares russas em Ryazan e Engels , cerca de 300 milhas além da fronteira ucraniana.Mas houve outros atos de sabotagem e violência de proveniência mais ambígua que as agências de inteligência dos EUA tiveram mais dificuldade em atribuir aos serviços de segurança ucranianos.Um deles foi um carro-bomba perto de Moscou em agosto que matou Daria Dugina , filha de um proeminente nacionalista russo.Kiev negou qualquer envolvimento, mas as agências de inteligência dos EUA acabaram acreditando que o assassinato foi autorizado pelo que as autoridades chamaram de “elementos” do governo ucraniano. Em resposta à descoberta, o governo Biden repreendeu os ucranianos em particular e os advertiu contra ações semelhantes.As explosões que romperam os gasodutos Nord Stream ocorreram cinco semanas após o assassinato da Sra. Dugina. Após a operação Nord Stream, houve especulação silenciosa - e preocupação - em Washington de que partes do governo ucraniano também poderiam estar envolvidas nessa operação. “

É claro que tudo isso não quer dizer que os Estados Unidos não conduziram a sabotagem do Nord Stream exatamente como Seymour Hersh relatou e ainda assim culpam cinicamente a Ucrânia. (Hersh ridicularizou a história do Times em um e-mail para o Consortium News, que pediu seu comentário.)

Ao direcionar a atenção para a possível culpabilidade do governo ucraniano, a inteligência dos EUA recebe uma dupla: desvia a culpa dos EUA e prepara o público para os Estados Unidos justificarem o abandono da Ucrânia depois de tudo o que os EUA investiram em sua aventura para enfraquecer a Rússia e derrubar seu governo através de uma guerra econômica, de informação e de procuração, todas as quais falharam .

Está se formando um consenso entre os líderes ocidentais de que a guerra contra a Rússia na Ucrânia está perdida. Assim, Washington teria que salvar a face para realizar tal reversão de política. Insinuar que a Ucrânia explodiu os gasodutos de sua aliada Alemanha poderia ajudar os EUA a abandonar sua posição estridente de apoio à Ucrânia.

Mídia alemã também culpa a Ucrânia no mesmo dia

No mesmo dia da reportagem do The New York Times de ontem, uma investigação conjunta de um importante jornal alemão, Die Zeit , e da rede de transmissão ARD, também informou que o ataque ao gasoduto estava ligado à Ucrânia. Die Zeit relata, de acordo com uma tradução automática:

“As autoridades investigativas alemãs aparentemente fizeram um avanço na solução do ataque aos gasodutos Nord Stream 1 e 2. Após uma pesquisa conjunta do ARD capital studio, da revista política ARD Kontraste , SWR e ZEIT, foi possível reconstruir em grande parte como e quando o ataque explosivo foi preparado no decorrer da investigação. Consequentemente, os vestígios levam na direção da Ucrânia.”

Assim como a reportagem do Times , o Die Zeit também protege suas reportagens, dizendo que “ os investigadores ainda não encontraram nenhuma evidência de quem ordenou a destruição”. Pode não ser crível culpar imediatamente a Ucrânia. As fontes desses artigos podem estar empregando uma tática para gradualmente preparar o público para culpas mais definitivas posteriormente. No entanto, o Die Zeit fornece um nível de detalhe que falta na reportagem do Times . A investigação

“conseguiram identificar o barco que teria sido usado para a operação secreta. Diz-se que é um iate alugado de uma empresa sediada na Polônia, aparentemente propriedade de dois ucranianos. Segundo a investigação, a operação secreta no mar foi realizada por uma equipe de seis pessoas. Diz-se que eram cinco homens e uma mulher. Assim, o grupo era constituído por um capitão, dois mergulhadores, dois auxiliares de mergulho e um médico, que teriam transportado os explosivos para o local do crime e aí colocado. A nacionalidade dos perpetradores é aparentemente incerta. Os criminosos usaram passaportes falsificados profissionalmente, que teriam sido usados, entre outras coisas, para alugar o barco”.

O fato de ambos os artigos terem aparecido no mesmo dia nas principais publicações dos Estados Unidos e da Alemanha (incluindo o The Washington Post ) pode indicar um grau de coordenação entre a inteligência dos Estados Unidos e da Alemanha. Na sexta-feira, apenas quatro dias antes da publicação dos artigos, o chanceler alemão Olaf Scholz fez uma viagem inusitada de Berlim a Washington, onde foi imediatamente à Casa Branca para um encontro com o presidente Joe Biden.

Nenhum assessor estava presente no Salão Oval com os dois homens. A reunião durou pouco mais de uma hora. Não houve entrevista coletiva depois e Scholz não permitiu a imprensa em seu avião. Ele voltou ao aeroporto após a reunião para voar de volta a Berlim. Claramente, os dois homens não queriam discutir um assunto delicado pelo telefone ou por um link de vídeo.

Líderes ocidentais já dizem que a Ucrânia não pode vencer

O Times recebeu este artigo da inteligência dos EUA, pois as histórias continuam vazando mostrando que os líderes ocidentais não acreditam que a Ucrânia possa vencer a guerra, apesar de seus pronunciamentos públicos, e que Kiev deve reduzir suas perdas e buscar um acordo com a Rússia. O Wall Street Journal informou 11 dias atrás:

“A retórica pública mascara o aprofundamento das dúvidas privadas entre os políticos do Reino Unido, França e Alemanha de que a Ucrânia será capaz de expulsar os russos do leste da Ucrânia e da Crimeia, que a Rússia controla desde 2014, e uma crença de que o Ocidente só pode ajudar a sustentar o conflito. esforço de guerra por tanto tempo, especialmente se o conflito chegar a um impasse, dizem autoridades dos três países.'Continuamos repetindo que a Rússia não deve vencer, mas o que isso significa? Se a guerra continuar por muito tempo com esta intensidade, as perdas da Ucrânia se tornarão insuportáveis”, disse um alto funcionário francês. "E ninguém acredita que eles serão capazes de recuperar a Crimeia."

O presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz disseram a Zelensky em um jantar no Palácio do Eliseu no mês passado que ele deveria considerar negociações de paz com Moscou, informou o jornal .

Segundo sua fonte, o jornal citou Macron dizendo a Zelensky que “ mesmo inimigos mortais como a França e a Alemanha tiveram que fazer as pazes após a Segunda Guerra Mundial”.

Macron disse a Zelensky que “ele tinha sido um grande líder de guerra, mas que eventualmente teria que mudar para estadista político e tomar decisões difíceis”, informou o jornal.

Bakhmut: um ponto de virada

Um grande ponto de virada na guerra que forçaria uma grande decisão para Washington pode ocorrer se a Rússia conseguir completar sua aquisição militar de Bakhmut.

A batalha pela cidade em Donbass está travada desde o verão passado e se intensificou nas últimas semanas. A Rússia cercou quase toda a cidade, prendendo cerca de 10.000 soldados ucranianos dentro. A Ucrânia repetidamente minimizou a importância de Bakhmut, mas, no entanto, continuamente enviou tropas de soldados para a morte. Bakhmut é um centro importante na defesa ucraniana de Donbass.

Em entrevista à CNN ontem, Zelensky finalmente admitiu a importância vital de Bakhmut para a Ucrânia. “Entendemos que depois de Bakhmut eles poderiam ir mais longe. Eles poderiam ir para Kramatorsk, eles poderiam ir para Sloviansk, seria uma estrada aberta para os russos depois de Bakhmut para outras cidades na Ucrânia, na direção de Donetsk”, disse ele ao Wolf Blitzer da CNN. “É por isso que nossos caras estão parados lá.”

A queda de Bakhmut para a Rússia seria uma grande humilhação para Zelensky e a Ucrânia, assim como para os Estados Unidos e a Europa. Os EUA teriam uma escolha importante a fazer: continuar a intensificar a guerra com o perigo de que isso pudesse levar a um confronto OTAN-Rússia que poderia se tornar nuclear, ou pressionar a Ucrânia a absorver suas perdas e buscar um acordo.

A Rússia, no entanto, estaria então em posição de ditar os termos: possivelmente o reconhecimento de quatro oblasts ucranianos orientais como parte da Rússia depois que os referendos lá votassem para se juntar à Federação Russa; Ucrânia concordando em ser uma nação neutra que não aderirá à OTAN; desmilitarização da Ucrânia e dissolução de unidades neonazistas.

Retratar a Ucrânia como um parceiro indigno que explodiu os gasodutos alemães pode ajudar a minimizar a humilhação para o Ocidente se isso acontecer. Então, novamente, os neoconservadores em Washington e nas capitais europeias podem vencer a batalha contra os realistas e continuar pressionando a guerra, embora os realistas neste estágio pareçam estar em vantagem.

Joe Lauria é editor-chefe do Consortium News e ex-correspondente da ONU para The Wall Street Journal, Boston Globe e vários outros jornais, incluindo The Montreal Gazette e The Star of Johannesburg. Ele foi repórter investigativo do Sunday Times de Londres, repórter financeiro da Bloomberg News e começou seu trabalho profissional aos 19 anos como âncora do The New York Times. Ele pode ser contatado em [email protected] e seguido no Twitter @unjoe

