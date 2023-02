'Comunistas no Brasil: 100 anos', novo livro de José Reinaldo Carvalho será lançado no dia 10

Apoie o 247

247 - O editor internacional da TV 247, José Reinaldo Carvalho, e o jornalista Wevergton Brito Lima lançarão no dia 10 de fevereiro o livro 'Comunistas no Brasil: 100 anos'. Na data, Lejeune Mirhan, colunista da TV 247 e sociólogo, também lançará o livro 'Atualidade da Luta Anti-Imperialista'.

A cerimônia de lançamento conjunta ocorrerá às 19h, na sede do PCdoB, no centro de São Paulo. O evento será transmitido ao vivo pelo 'Canal da Geopolítica', no YouTube.

