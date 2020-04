Cultura do cancelamento: justiça social ou intolerância?

A eliminação de Felipe Prior do Big Brother Brasil 20 coloca em questão mais uma vez a “cultura do cancelamento”, fenômeno das redes sociais que tem sido cada vez mais questionado edit

Por Leonardo Sobreira - Na noite de 31 de março de 2020, Felipe Prior, participante do BBB 20 que gerou controvérsias durante a maior parte de sua estadia na casa mais conhecida do Brasil, foi eliminado após uma votação que ultrapassou a marca de um bilhão de votos.

Manu Gavassi e Mari Gonzalez escaparam da eliminação, o que só foi possível graças a campanha que mobilizou as redes sociais contra Prior. Tal campanha se baseou nas declarações machistas , homofóbicas , e até zoofílicas de Prior, e contou com o apoio de personalidades como Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso e até mesmo Fernando Haddad. O ex-candidato à presidência declarou em seu Twitter: “Nunca assisti BBB, mas to tão feliz que o Prior saiu. Não sei de onde saiu, nem pra onde foi, mas to feliz. Nem sei por que.”

De outro lado, o mundo do futebol se mobilizou a favor de Prior, num movimento que foi endossado por Neymar, Richarlison, Vinicius Junior, entre outros.

Sem entrar no mérito das atitudes e declarações abomináveis de Prior, a postura de Haddad ilustra perfeitamente o problema da chamada cultura do cancelamento.

De acordo com o dicionário Merriam-Webster , a cultura do cancelamento “tem a ver com a remoção do apoio a figuras públicas em resposta ao seu comportamento ou opiniões questionáveis. Isso pode incluir boicotes ou recusa em promover seu trabalho.”

Porém, tal definição exclui o aspecto principal da cultura do cancelamento. Como apontado pelo The Gryphon , jornal oficial da Universidade de Leeds, no Reino Unido, o cancelamento de figuras como Prior é geralmente promovido por uma “máfia violenta do Twitter.”

Como continua o jornal, tal cultura geralmente não tem “consequências duradouras” e o comportamento de suas vítimas “é esquecido após um período relativamente curto.”

Como apontado por Natalie Wynn, YouTuber e ativista transexual do canal ContraPoints , tal máfia tuiteira raramente se interessa sobre as especificidades de cada caso, e, assim, age da mesma maneira que Haddad, que está feliz por Prior ter sido eliminado mesmo não sabendo o por quê disso.

Vale ressaltar que Prior pode mesmo ter merecido ser cancelado, mas o problema maior remete à mentalidade de rebanho e de caça às bruxas envolvida na maior parte dos casos de cancelamento, que, como dito acima, desempenhou um papel importante na eliminação do Brother.

Exemplos não faltam. Anitta foi cancelada após convidar ao palco de um de seus shows o cantor Nego do Borel após este ter feito comentários transfóbicos. Será mesmo que todos na plateia estavam cientes disso? Nos EUA, o YouTuber e personalidade do mundo da moda James Charles é linchado virtualmente até o dia de hoje após ter sido acusado falsamente anos atrás de ser um “predador sexual.”

Isso leva à seguinte questão: será mesmo que os supostos justiceiros das redes sociais se interessam por uma suposta integridade moral da sociedade? Ou será que estão mais interessados em manter uma imagem limpa para que, no futuro, eles mesmos não sejam cancelados?

Em relação à primeira questão, tal integridade moral é inatingível. Não no sentido de que não devemos lutar por isso, mas no sentido de que não podemos esperar tal integridade de todos. Como apontado por Ayishat Akaambi , personalidade de TV Britânica, “Se olharmos para a vida das mais diversas personalidades, encontramos caos, e isso não porque essas pessoas são hipócritas. Erros são a forma como nós nos achamos.”

Em relação à segunda, claramente mais plausível questão, ela continua: “há algo na internet que nos encoraja a enxergar o mundo como uma batalha entre mal e bem.” De um lado, todos os vícios sociais, do outro, um reino de virtudes.

A realidade é que ninguém pertence a tal reino. Se imaginar como membro de tal comunidade idealista empobrece o intelecto e debilita a capacidade da sociedade como um todo de melhorar, de acordo com ela. Efetivamente, tal divisão só alimenta o ego de quem a promove.

Isso não quer dizer que a cultura do cancelamento deve ser cancelada. Existe espaço para ela. É inegável que personalidades como William Waack, que fez declarações racistas , e R. Kelly e Harvey Weinstein, condenados por abuso sexual , merecem algum tipo de censura pública.

Porém, o que é necessário é não tratar casos de fato menos sérios e que somente revelam certa imaturidade e intolerância com a mesma intensidade.

