Economia ortodoxa não oferece saídas para a crise aberta pela pandemia

Leonardo Sobreira, 247 - É inegável que a pandemia de COVID-19 gerou uma ruptura profunda na economia mundial. De acordo com o Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a atividade econômica global cairá 6% em 2020, e a taxa de desemprego no mesmo nível subirá de 5.4% em 2019 para 9.2%. No entanto, o que não parece tão evidente é a maneira como a crise atual nos força a questionar os pressupostos da teoria econômica ortodoxa.

Tradicionalmente, crises como a presente são entendidas por economistas como choques puramente externos. Isto é, um desastre natural, como algo amplamente inevitável, é visto como um evento que não diz respeito ao sistema econômico. Como apontado por Naomi Klein em seu livro seminal ‘A Doutrina do Choque: A Ascensão do Capitalismo do Desastre’, isso faz com que a teoria por eles pregada seja preservada, e que caminhos progressistas sejam evitados.

Por exemplo, nos Estados Unidos, Donald Trump anunciou pacotes de auxílio emergencial multibilionários para as indústrias da aviação e petroleira. Tais medidas ignoram o fato de que, como apontado por diversos analistas, o mundo pós-coronavírus será reorientado para uma direção mais sustentável, onde ditas indústrias perderão espaço.

Em um nível mais profundo, a incapacidade de se redirecionar a economia nessa direção reflete a superficialidade da própria teoria econômica ortodoxa.

Como apontado pelo economista indiano e ex-economista chefe do Banco Mundial, Kaushik Basu , “uma ruptura como a causada pelo COVID-19 nos alerta sobre o quanto tratamos como garantido.” Através de Adam Smith, “aprendemos que o mercado funciona normalmente sem uma autoridade central, já que as ações das pessoas ordinárias tentando ganhar mais e comprando os bens de consumo geram ‘puxões’ de oferta e procura, fazendo com que os preços subam ou desçam.”

Ele continua: “Conforme essa ideia foi se formalizando, as normas sociais e os costumes nos quais os mercados também dependem se tornaram suposições implícitas que ignoramos, e porque elas não variam em tempos normais, esquecemos da sua existência.”

Crises como a que vivemos nos fazem questionar essas suposições. De repente, nos encontramos diante de uma situação onde as suposições básicas da economia ortodoxa estão sendo questionadas.

Um editorial do The Guardian , por exemplo, argumenta que a própria norma da eficiência econômica deve ser questionada. “Eficiência significa obter o maior valor com o dinheiro, o maior benefício para cada unidade gasta. Qualquer outro curso é um desperdício, certo? Porém, eliminar o desperdício significa também eliminar o excesso de capacidade, e agora estamos presenciando as consequências disso nos sistemas de saúde ao redor do mundo. Nossa obsessão por eficiência, se significa falhar no planejamento contra pandemias ou emergências climáticas, custará vidas.”

A principal lição a ser tirada da crise é de que “nossa prioridade deve ser resiliência, e não eficiência. Precisamos construir sistemas resilientes e economias explicitamente projetadas para resistir aos piores cenários - e que também tenham uma chance de lidar com desastres imprevisíveis.”

Diante do aquecimento global e do potencial da crise ambiental de destruir a economia global, é necessária uma teoria econômica que tenha como pressuposições básicas um conjunto de teses inteiramente diferente da economia ortodoxa.

