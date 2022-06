Editor internacional do Brasil 247 debate nesta quinta no Salão do Livro Político sobre imperialismo e anticomunismo

O editor Internacional do Brasil 247 participa de debate no Salão do Livro Político com Juliane Furno e Vincent Bevins edit

247 - O fantasma do comunismo voltou a rondar o planeta, como propaganda de um novo avanço imperialista. Ele está presente na cruzada contra as democracias latino-americanas e na Guerra da Ucrânia, lembrado de diferentes formas e por diferentes meios para justificar intervenções armadas, expansão da Otan ou outros mecanismos de reforço do imperialismo.

Em debate nesta quinta-feira (23), às 16h30 no Salão do Livro Político, na PUC-SP, José Reinaldo Carvalho, Juliane Furno e Vincent Bevins vão esclarecer se essa estratégia vai funcionar e discorrerão sobre quais são os limites do imperialismo e do discurso anticomunista.

O debate será no Tucarena, com mediação de Pedro Marin

