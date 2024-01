"Eleição de Trump é certa e assédio judicial não funcionou", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO alerta sobre o risco de enfrentar a extrema-direita pela via institucional edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou que o enfrentamento à extrema-direita pela via judicial nem sempre alcança os resultados pretendidos."Começaram as primárias e Donald Trump tem noventa processos. De acordo com a lógica da esquerda, ele estaria acabado, mas a primeira primária de Iowa, considerada muito importante, mostrou Trump com a melhor vitória da história de um candidato que não fosse presidente", disse ele.

"Foi uma lavada. Ganhou de sacolada de cinco candidatos. Por que eu disse o melhor resultado dos candidatos que não estão no governo? Porque, geralmente, quem está no governo é o candidato natural à reeleição. O Trump não está no governo; pelo contrário", acrescentou. "Ao que tudo indica, a eleição do Trump é certa. A grande pergunta que se coloca é a seguinte: será que o método de perseguição judicial que está sendo usado nos EUA contra o Trump e fracassando lamentavelmente dará certo no Brasil?", questionou. Confira:

continua após o anúncio

🇺🇸 "Começaram as primárias e Donald Trump tem noventa processos. De acordo com a lógica da esquerda, ele estaria acabado, mas a primeira primária de Iowa, considerada muito importante, mostrou Trump com a melhor vitória da história de um candidato que não fosse presidente.



Foi… pic.twitter.com/XrT8TLPSw3 — PCO - Partido da Causa Operária (@PCO29) January 20, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: