EUA precisam de separação de Estado e mídia, diz Caitlin Johnstone

Apoie o 247

ICL

Por Caitlin Johnstone, CaitlinJohnstone.com, tradução automática do ConsortiumNews

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, está sendo substituído por um homem chamado Matthew Miller.

Como Price, Miller teve amplo envolvimento anterior tanto no governo dos Estados Unidos quanto na mídia de massa; Price é um ex-oficial da CIA e funcionário do Conselho de Segurança Nacional do governo Obama que por anos trabalhou como analista da NBC News , enquanto Miller já ocupou cargos nos governos Obama e Biden e passou anos como analista da MSNBC.

Como todo porta-voz do governo de alto nível, o trabalho de Miller será transformar as coisas nefastas que o império dos EUA faz em uma luz positiva e desviar perguntas inconvenientes com não-respostas em palavras de doninha. O que também é essencialmente o mesmo trabalho dos propagandistas da grande mídia.

Na escola de jornalismo, você aprende que deve haver uma linha nítida entre o governo e a imprensa; os jornalistas devem responsabilizar o governo, e há um óbvio conflito de interesses se eles também forem amigos de funcionários do governo ou estiverem olhando para o governo como um futuro empregador em potencial.

Mas nos níveis mais altos do governo mais poderoso do mundo e nas plataformas de mídia mais influentes do mundo, a linha entre mídia e estado é efetivamente inexistente; as pessoas fluem perfeitamente entre funções na mídia e funções no governo, dependendo de quem está no cargo.

Vemos essa indistinção entre governo e mídia com secretários de imprensa da Casa Branca ainda mais claramente. A atual secretária de imprensa Karine Jean-Pierre é ex-analista da NBC News e MSNBC, e a última secretária de imprensa Jen Psaki agora tem seu próprio programa na MSNBC. Antes de sua passagem como secretária de imprensa da Casa Branca, Psaki trabalhou como analista da CNN e, antes disso, foi porta-voz do Departamento de Estado, como Price e Miller.

Em um evento recente para a startup de notícias Semafor , Psaki foi questionada se ela se considera jornalista e ela disse que sim, acrescentando que “para mim, jornalismo é fornecer informações ao público, ajudar a esclarecer as coisas, explicar as coisas”.

O que é um pouco engraçado, considerando que a facção política de Psaki passou os últimos sete anos insistindo furiosamente que o fundador do WikiLeaks , Julian Assange, não é jornalista. Na terra dos brainworms liberais, o maior jornalista do mundo não é jornalista, mas o spin doctor de Joe Biden é porque ela tem o dom de “explicar as coisas”.

Para que você não tenha a impressão equivocada de que esse fenômeno é exclusivo dos democratas e de seus meios de comunicação alinhados, deve-se notar aqui que a secretária de imprensa de Trump, Sarah Huckabee Sanders, conseguiu um emprego como colaboradora da Fox News imediatamente após renunciar a esse cargo, e agora ela é a governador do Arkansas.

Outra secretária de imprensa do governo Trump, Kayleigh McEnany , agora é uma colaboradora no ar da Fox News e trabalhou anteriormente para a CNN. O primeiro secretário de imprensa de Trump, Sean Spicer, supostamente tentou conseguir empregos na CBS News, CNN, Fox News, ABC News e NBC News após sua passagem pela Casa Branca, mas foi recusado por todos porque ninguém gosta dele.

Sem nenhuma linha clara entre a mídia e o estado, a mídia dos EUA não é significativamente diferente da mídia estatal que o Ocidente gasta tanta energia condenando em “regimes tirânicos” como Rússia e China. A única diferença é que nos regimes tirânicos o governo controla a mídia, enquanto nas democracias livres o governo é a mídia.

Em uma nota relacionada, o jornalista Michael Tracey acabou de observar no Twitter que todas as perguntas feitas durante a coletiva de imprensa do Pentágono na quinta-feira sobre os documentos vazados online do Departamento de Defesa não se referiam às informações contidas nesses documentos, mas ao fracasso do Pentágono em evitar que vazem para o público.

Em vez de tentar obter mais informações e transparência de seus governos como os jornalistas deveriam, eles estão na verdade pressionando seu governo a fazer mais para evitar que informações importantes cheguem às mãos dos jornalistas.

Então suponho que seja outra diferença entre Regimes Totalitários e Democracias Livres: nos Regimes Totalitários o governo instrui a mídia a suprimir fatos inconvenientes, enquanto nas Democracias Livres a mídia instrui o governo a suprimir fatos inconvenientes.

Acontece que o homem que supostamente vazou os documentos do Pentágono, um guarda nacional de 21 anos chamado Jack Teixeira, foi localizado e nomeado pelo The New York Times antes mesmo de sua prisão pelo FBI

O New York Times reuniu uma equipe de uma dúzia de repórteres para caçar o vazador, mesmo usando relatórios da empresa de propaganda Bellingcat, financiada pelo império. Esse trabalho normalmente realizado apenas por agentes federais foi realizado primeiro por repórteres da grande imprensa; estamos a apenas um ou dois cliques de distância dos repórteres do New York Times chutando as portas de pessoas que vazam informações classificadas e atirando em seus cães como federais de verdade.

Tudo isso enquanto o canal de propaganda estatal NPR continua sua birra contínua sobre o Twitter rotular com precisão sua conta como “financiada pelo governo”, uma atualização de sua designação anterior também precisa como “mídia afiliada ao estado dos EUA”.

A NPR agora oficialmente enfureceu o Twitter em objeção ao rótulo com base em que “a plataforma está tomando ações que minam nossa credibilidade ao sugerir falsamente que não somos editorialmente independentes”, o que é hilário porque a NPR não tem credibilidade para minar.

Como discutimos recentemente , a NPR recebe financiamento do governo dos EUA, promove consistentemente os interesses de informação do governo dos EUA e é dirigida pelo ex-CEO da rede de propaganda estrangeira do governo dos EUA, Agência dos EUA para Mídia Global.

Nem merece o rótulo de “financiado pelo governo”; deve ter exatamente os mesmos rótulos da mídia estatal russa e chinesa, porque não é significativamente diferente deles.

Isso ficou ainda mais engraçado pelo fato de que o meio de comunicação literalmente estatal Voice of America está agora se solidarizando muito com a NPR ao se opor ao rótulo de “financiado pelo governo” que foi colocado em sua própria conta.

A Voice of America escreve o seguinte em seu próprio relatório de “notícias” sobre a situação da NPR:

“O departamento de relações públicas da VOA na segunda-feira também se opôs à decisão do Twitter, dizendo que a gravadora dá a impressão de que a VOA não é uma agência independente.O Twitter não respondeu ao pedido de comentário da VOA.A VOA é financiada pelo governo dos EUA por meio da Agência dos EUA para Mídia Global, mas sua independência editorial é protegida por regulamentos e um firewall.Bridget Serchak, diretora de relações públicas da VOA, disse que 'o rótulo 'financiado pelo governo' é potencialmente enganoso e pode ser interpretado também como 'controlado pelo governo' — o que a VOA certamente não é.'"Nosso firewall editorial, consagrado na lei, proíbe qualquer interferência de funcionários do governo em qualquer nível em sua cobertura de notícias e processo de tomada de decisão editorial", disse Serchak em um e-mail. 'VOA continuará a enfatizar essa distinção em nossas discussões com o Twitter, pois esse novo rótulo em nossa rede causa preocupação injustificada e injustificada sobre a precisão e a objetividade de nossa cobertura de notícias.'”

Como apontou o jornalista Branko Marcetic no Twitter , essas alegações sobre a “independência editorial” da VOA foram refutadas por alguém que trabalhou lá por 35 anos. Em um artigo de 2017 da Columbia Journalism Review intitulado “ Poupe a indignação: a voz da América nunca foi independente ”, Dan Robinson, veterano da VOA, diz que esses meios de comunicação são totalmente diferentes das empresas de notícias normais e espera-se que facilitem os interesses de informação dos EUA para receber financiamento do governo:

“Passei cerca de 35 anos com a Voz da América, servindo em cargos que vão de correspondente-chefe da Casa Branca a chefe de escritório no exterior e chefe de uma importante divisão de idiomas, e posso dizer que, por muito tempo, duas coisas foram verdadeiras. Primeiro, a mídia financiada pelo governo dos EUA tem sido seriamente mal administrada, uma realidade que os tornou maduros para esforços bipartidários de reforma no Congresso, culminando no final de 2016, quando o presidente Obama assinou a Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2017. Em segundo lugar, há um consenso generalizado no Congresso e em outros lugares de que, em troca de financiamento contínuo, essas emissoras governamentais devem fazer mais, como parte do aparato de segurança nacional, para ajudar nos esforços de combate à desinformação russa, do ISIS e da Al-Qaeda”.

Onde quer que você olhe, você pode encontrar envolvimentos extensos entre o governo dos EUA e os meios de comunicação que os ocidentais procuram para obter informações sobre o mundo, e isso antes mesmo de você entrar no modo como a classe plutocrática que possui e influencia a mídia dos EUA também não é significativamente separado do governo dos Estados Unidos.

Quando as corporações fazem parte do governo, a mídia corporativa é a mídia estatal.

Parece uma aposta segura que os EUA seriam um país completamente diferente se a separação entre mídia e estado e a separação entre corporação e estado fossem consagradas como a separação entre igreja e estado.

A única razão pela qual os americanos consentem com o bizarro status quo de seu governo, que empobrece e oprime as pessoas em casa enquanto bombardeiam e matam pessoas de fome no exterior, é porque seu consentimento foi fabricado por uma classe de mídia que não está significativamente separada do governo.

Coloque a imprensa em seu devido lugar como escrutinadores oposicionistas do comportamento do governo, e a dinâmica subjacente aos problemas da nação não será mais escondida do público.

O trabalho de Caitlin Johnstone é totalmente apoiado pelo leitor , então, se você gostou desta peça, considere compartilhá-la, segui-la no Facebook , Twitter , Soundcloud , YouTube ou jogar algum dinheiro em seu pote de gorjetas no Ko-fi , Patreon ou Paypal . Se você quiser ler mais, pode comprar os livros dela . A melhor maneira de garantir que você veja o que ela publica é se inscrever na lista de discussão em seu site ou no Substack , que receberá uma notificação por e-mail para tudo que ela publicar. Para mais informações sobre quem ela é, onde ela está e o que ela está tentando fazer com sua plataforma, clique aqui . Todas as obras são co-autorias com seu marido americano Tim Foley.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.