Finlândia abandona o 'espírito de Helsinque'

Por Medea Benjamin e Nicolas JS Davies, Common Dreams. Tradução automática do Consortium News

Em 4 de abril, a Finlândia tornou-se oficialmente o 31º membro da aliança militar da OTAN.

A fronteira de 830 milhas entre a Finlândia e a Rússia é agora de longe a fronteira mais longa entre qualquer país da OTAN e a Rússia, que de outra forma faz fronteira apenas com a Noruega, Letônia, Estônia e trechos curtos das fronteiras polonesa e lituana onde circundam Kaliningrado.

No contexto da guerra não tão fria entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia, qualquer uma dessas fronteiras é um ponto de inflamação potencialmente perigoso que pode desencadear uma nova crise, ou mesmo uma guerra mundial.

Mas uma diferença fundamental com a fronteira finlandesa é que ela fica a cerca de 160 quilômetros de Severomorsk, onde estão baseados a Frota do Norte da Rússia e 13 de seus 23 submarinos com armas nucleares. Pode muito bem ser aqui que a Terceira Guerra Mundial começará, se já não tiver começado na Ucrânia.

Na Europa de hoje, apenas a Suíça, a Áustria, a Irlanda e um punhado de outros pequenos países permanecem fora da OTAN. Por 75 anos, a Finlândia foi um modelo de neutralidade bem-sucedida, mas está longe de ser desmilitarizada.

Como a Suíça, tem um grande exército, e os jovens finlandeses são obrigados a realizar pelo menos seis meses de treinamento militar depois de completarem 18 anos. Suas forças militares ativas e de reserva constituem mais de 4% da população - em comparação com apenas 0,6% nos EUA - e 83% dos finlandeses dizem que participariam da resistência armada se a Finlândia fosse invadida.

Apenas 20 a 30 por cento dos finlandeses apoiaram historicamente a adesão à OTAN, enquanto a maioria apoiou de forma consistente e orgulhosa a sua política de neutralidade. No final de 2021, uma pesquisa de opinião finlandesa mediu o apoio popular à adesão à OTAN em 26%.

Mas após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, esse número saltou para 60% em semanas e, em novembro de 2022, 78% dos finlandeses disseram que apoiavam a adesão à OTAN.

Como nos Estados Unidos e em outros países da OTAN, os líderes políticos da Finlândia têm sido mais pró-OTAN do que o público em geral. Apesar do apoio público de longa data à neutralidade, a Finlândia aderiu ao programa de Parceria para a Paz da OTAN em 1997.

A Guerra no Afeganistão

Seu governo enviou 200 soldados ao Afeganistão como parte da Força Internacional de Assistência à Segurança autorizada pela ONU após a invasão dos EUA em 2001, e eles permaneceram lá depois que a OTAN assumiu o comando dessa força em 2003. As tropas finlandesas não deixaram o Afeganistão até que todas as forças ocidentais se retirassem em 2021, depois que um total de 2.500 soldados finlandeses e 140 oficiais civis foram enviados para lá, e dois finlandeses foram mortos .

Uma revisão de dezembro de 2022 do papel da Finlândia no Afeganistão pelo Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais constatou que as tropas finlandesas “repetidamente engajadas em combate como parte da operação militar que agora era liderada pela OTAN e se tornaram uma parte no conflito” e que o objetivo declarado da Finlândia, que era “estabilizar e apoiar o Afeganistão para aumentar a paz e a segurança internacionais” foi superado por “seu desejo de manter e fortalecer suas relações de política externa e de segurança com os EUA e outros parceiros internacionais, bem como seu esforço para aprofundar sua colaboração com a OTAN.”

Em outras palavras, como outros pequenos países aliados da OTAN, a Finlândia foi incapaz, em meio a uma guerra crescente, de defender suas próprias prioridades e valores e, em vez disso, permitiu que seu desejo de “aprofundar sua colaboração” com os Estados Unidos e a OTAN para tem precedência sobre seu objetivo original de tentar ajudar o povo do Afeganistão a recuperar a paz e a estabilidade.

Como resultado dessas prioridades confusas e conflitantes, as forças finlandesas foram atraídas para o padrão de escalada reflexiva e uso de força destrutiva esmagadora que caracterizou as operações militares dos EUA em todas as suas guerras recentes.

Como um pequeno novo membro da OTAN, a Finlândia será tão impotente quanto foi no Afeganistão para afetar o ímpeto do crescente conflito da máquina de guerra da OTAN com a Rússia. A Finlândia descobrirá que sua trágica escolha de abandonar uma política de neutralidade que lhe trouxe 75 anos de paz e buscar proteção na OTAN, a deixará, como a Ucrânia, perigosamente exposta na linha de frente de uma guerra dirigida por Moscou, Washington e Bruxelas. que não pode vencer, nem resolver de forma independente, nem impedir a escalada para a Terceira Guerra Mundial.

O sucesso da Finlândia como um país democrático liberal e neutro durante e desde a Guerra Fria criou uma cultura popular na qual o público confia mais em seus líderes e representantes do que na maioria dos países ocidentais, e menos propenso a questionar a sabedoria de suas decisões.

Assim, a quase unanimidade da classe política para ingressar na OTAN após a invasão russa da Ucrânia enfrentou pouca oposição pública. Em maio de 2022, o parlamento da Finlândia aprovou a adesão à OTAN por esmagadores 188 votos a oito.

Mas por que os líderes políticos da Finlândia estão tão empenhados em “fortalecer suas relações de política externa e de segurança com os EUA e outros parceiros internacionais”, como disse o relatório Finlândia no Afeganistão? Como uma nação militar independente, neutra, mas fortemente armada, a Finlândia já cumpre a meta da OTAN de gastar 2% de seu PIB com as forças armadas. Também possui uma indústria de armas substancial, que constrói seus próprios navios de guerra modernos, artilharia, fuzis de assalto e outras armas.

O mercado de armas

A adesão à OTAN integrará a indústria de armas da Finlândia no lucrativo mercado de armas da OTAN, impulsionando as vendas de armas finlandesas, ao mesmo tempo em que fornece um contexto para comprar mais do mais recente armamento dos EUA e aliados para suas próprias forças armadas e para colaborar em projetos conjuntos de armas com empresas maiores da OTAN. países.

Com os orçamentos militares da OTAN aumentando, e provavelmente continuarão aumentando, o governo da Finlândia claramente enfrenta pressões da indústria de armas e outros interesses. Com efeito, seu próprio pequeno complexo militar-industrial não quer ficar de fora.

Desde que iniciou sua adesão à OTAN, a Finlândia já comprometeu US$ 10 bilhões para comprar caças F-35 americanos para substituir seus três esquadrões de F-18. Também está aceitando licitações para novos sistemas de defesa antimísseis e está supostamente tentando escolher entre o sistema de mísseis terra-ar indiano-israelense Barak 8 e o sistema americano-israelense David's Sling, construído pela israelense Raphael e pela norte-americana Raytheon.

A lei finlandesa proíbe o país de possuir armas nucleares ou permiti-las no país, ao contrário dos cinco países da OTAN que armazenam arsenais de armas nucleares dos EUA em seu solo – Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Turquia.

Mas a Finlândia apresentou seus documentos de adesão à OTAN sem as exceções que a Dinamarca e a Noruega insistiram para permitir-lhes proibir armas nucleares. Isso deixa a postura nuclear da Finlândia singularmente ambígua, apesar da promessa do presidente Sauli Niinistö de que “a Finlândia não tem intenção de trazer armas nucleares para o nosso solo”.

A falta de discussão sobre as implicações da adesão da Finlândia a uma aliança militar explicitamente nuclear é preocupante e tem sido atribuída a um processo de adesão excessivamente apressado no contexto da guerra na Ucrânia, bem como à tradição finlandesa de confiança popular inquestionável em seu país. governo.

Talvez o mais lamentável seja que a adesão da Finlândia à OTAN marca o fim da admirável tradição da nação como pacificadora global. O ex-presidente finlandês Urho Kekkonen, arquiteto da política de cooperação com a vizinha União Soviética e defensor da paz mundial, ajudou a elaborar os Acordos de Helsinque, um acordo histórico assinado em 1975 pelos Estados Unidos, União Soviética, Canadá e todos os europeus nação (exceto a Albânia) para melhorar a distensão entre a União Soviética e o Ocidente.

O presidente finlandês Martti Ahtisaari continuou a tradição de pacificação e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2008 por seus esforços críticos para resolver conflitos internacionais da Namíbia a Aceh, na Indonésia, ao Kosovo (que foi bombardeado pela OTAN).

Falando na ONU em setembro de 2021, o presidente Niinistö parecia ansioso para seguir esse legado. “A disposição dos adversários e concorrentes de dialogar, construir confiança e buscar denominadores comuns – essa era a essência do Helsinki Spirit. É precisamente desse tipo de espírito que o mundo inteiro e as Nações Unidas precisam urgentemente”, disse ele. “Estou convencido de que quanto mais falamos sobre o Espírito de Helsinque, mais perto chegamos de reacende-lo – e de torná-lo realidade.”

Claro, foi a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia que levou a Finlândia a abandonar o “espírito de Helsinque” em favor da adesão à OTAN. Mas se a Finlândia tivesse resistido às pressões para apressar-se a ingressar na OTAN, poderia agora se juntar ao “Clube da Paz” que está sendo formado pelo presidente brasileiro Lula para retomar as negociações para acabar com a guerra na Ucrânia.

Infelizmente para a Finlândia e para o mundo, parece que o Helsinki Spirit terá que seguir em frente - sem Helsinki.

Medea Benjamin é co-fundadora do Global Exchange e CODEPINK: Women for Peace. Ela é coautora, com Nicolas JS Davies, de War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict , disponível na OR Books em novembro de 2022. Outros livros incluem Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran (2018); Reino dos Injustos: Por Trás da Conexão EUA-Saudita (2016); Drone Warfare: Killing by Remote Control (2013); Don't Be Afraid Gringo: A Hondurenha Woman Speaks from the Heart (1989), e com Jodie Evans, Stop the Next War Now (2005).

Nicolas JS Davies é jornalista independente e pesquisador do CODEPINK. Ele é coautor, com Medea Benjamin, de War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict , disponível na OR Books e autor de Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq .

