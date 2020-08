Futebol, geopolítica e globalização: o caso do Schalke 04

O envolvimento de empresas como a Gazprom no futebol europeu evidencia a inserção do futebol como uma peça fundamental no jogo geopolítico edit

Leonardo Sobreira, 247 - No mundo atual, hiperglobalizado e capitalista, é inevitável que o futebol, o esporte mais popular do planeta, seja afetado pelas dinâmicas globais. Em um ritmo cada vez mais acelerado, o futebol ao redor do mundo vem se tornando um espaço onde elites econômicas e políticas tentam se afirmar. A visibilidade que o futebol gera tem o poder de não somente melhorar a imagem de patrocinadores, mas também, através deles, propulsionar até mesmo países antes mal vistos a um patamar de prestígio.

Os casos são incontáveis. Na Premier League, o Manchester City e seus apoiadores de Abu Dhabi estão envolvidos até o pescoço em escândalos, e a compra do Newcastle United por um conglomerado saudita foi bloqueada pelas autoridades futebolísticas britânicas. Na Ligue 1, o governo do Catar indiretamente se beneficia da sua relação com o PSG. Na Bundesliga, o Schalke 04 criou laços com a empresa de gás natural russa Gazprom, que possui planos extensivos na Alemanha.

O caso da Gazprom é o que melhor ilustra este novo cenário. A história da atuação da empresa na Europa começa no final da década de 90, quando o então Chanceler alemão Gerhard Schroder anunciou seu plano de eliminar gradativamente as fontes carvoeiras e nucleares da matriz energética do país.

Como reportado no portal Sporting Ferret , tanto a Gazprom como o governo russo enxergaram isso como uma grande oportunidade. Os gastos associados ao transporte do gás natural, além de naturalmente altos, eram inflados por diversas cobranças bilionárias no caminho até a Europa. Somente a Ucrânia, por exemplo, cobrava entre 2e 3 bilhões de euros por ano para permitir a passagem de gasodutos russos.

Como tentativa de cortar custos, Putin foi se aproximando de Schroder cada vez mais, processo este que culminou no plano ‘Nord Stream.’ Este é um gasoduto parte marítimo, parte terrestre que sai da costa russa, passa pela costa báltica e termina na região do Vale do Ruhr, na Alemanha.

Após o fracasso de Schroder nas eleições de 2005, a imprensa alemã começou a divulgar escândalos, como acordos garantindo empréstimos bilionários à Gazprom e uma suposta conspiração russa para “dominar” a Europa. Até hoje o gás natural é visto como instrumento para a interferência russa na Europa, e a pauta é frequentemente discutida nos fóruns da União Europeia.

Para dissipar o ultraje popular iminente, a Rússia tomou uma atitude criativa, e até então sem precedentes. Em 2006, a Gazprom anunciou seu acordo de patrocínio com o Schalke 04, tradicional clube de Gelsenkirchen, na região do Ruhr. A localização estratégica do clube na região mais afetada pela mudança na matriz energética fez com que a controvérsia se amenizasse. A mídia local se mostrou intensamente a favor da parceria, que viria a trazer triunfos e marcos significantes ao clube, como a conquista da Copa da Alemanha em 2010/2011 e a chegada na semifinal da Liga dos Campeões na mesma temporada.

O envolvimento da Gazprom no futebol também atingiu o Red Star de Belgrado, na Sérvia, e o Zenit, de São Petersburgo. Em 2012, o Chelsea anunciou parceria com a empresa, e na temporada 2012/2013 eles se tornaram um dos patrocinadores oficiais da Liga dos Campeões.

Desta forma, a imagem da companhia foi gradualmente melhorando conforme seu envolvimento no futebol se estendia. Cada vez mais, ela deixou de ser associada a um suposto “imperialismo russo,” criando uma imagem de si muito mais condizente com os valores universais do futebol.

O grande problema nessa história vem do fato de que a Gazprom não oferece um serviço direto, de consumo, aos torcedores e telespectadores. Em comparação aos outros patrocinadores da Liga dos Campeões - Expedia Group (hotéis), Heineken (cerveja), Mastercard (cartões de crédito), Nissan (automóveis), PepsiCo (bebidas e petiscos), Santander (banco) e Sony (eletrônicos) - a Gazprom se destaca por vender seus produtos exclusivamente para governos ao redor do mundo.

Até mesmo no caso das equipes mencionadas acima, a situação não é tão dramática, já que as empresas que as patrocinam (Etihad no caso do City e Qatar Airways no caso do PSG) oferecem serviços a consumidores.

Também vale ressaltar que o governo russo é dono da maior parte da Gazprom, o que sugere que a intenção vai além da melhoria da imagem da empresa, também incluindo o regime russo neste jogo.

É necessário enfatizar que, em um mundo hiperglobalizado, ninguém deveria se surpreender com histórias como essa. O futebol, sendo o esporte mais popular no mundo, se encontra incapaz de conter sua instrumentalização por parte de forças maiores. O grande problema é o fato de que a posição do futebol atualmente não o permite contrariar governos que desejam se utilizar do esporte para se promover.

