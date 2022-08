Futuro da paz internacional depende do controle de armas entre EUA e Rússia, diz ex-oficial norte-americano

Apoie o 247

Artigo de Scott Ritter, especial para o Consortium News . Com tradução automática do site e edição do Brasil 247

Inspectors with U.S. flag outside Votkinsk Factory, December 1988. (Scott Ritter) (Photo: Scott Rider)

Quando se trata de controle de armas EUA-Rússia, às vezes a história deve se repetir

O presidente Joe Biden pediu recentemente que a Rússia retome as negociações de controle de armas com o objetivo de manter viável o novo tratado START existente, programado para expirar em 2026.

A Rússia respondeu suspendendo todas as atividades de inspeção relacionadas ao Novo START, declarando que os Estados Unidos estavam buscando vantagem unilateral ao negar à Rússia o acesso a locais de inspeção nos EUA, enquanto exigia que a Rússia permitisse aos inspetores americanos acesso a locais na Rússia.

O controle de armas, outrora a pedra angular das relações EUA-Rússia, parece estar em suporte de vida e, com ele, o futuro da paz e da segurança internacionais. Meu novo livro, “Desarmamento na época da Perestroika: Controle de Armas e o Fim da União Soviética”, fornece um precedente histórico que dá esperança de que a atual tendência negativa nas relações entre os EUA e a Rússia poderia ser revertida se ambas as partes estivessem dispostas e pudessem para recuperar o espírito do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF), que entrou em vigor em 1º de julho de 1988.

A história dos primeiros dois anos de implementação dos Tratados INF é o tema de “The Life of Reason: Reason in Common Sense” do filósofo americano George Santayana. Nele, ele observa que “aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo”. A implicação clara por trás dessa frase (focando no uso do termo condenado) é que a história é uma coleção de erros humanos que, dada a natureza humana, inevitavelmente se repetirá, a menos que um esforço conjunto seja feito para estudar o passado e aprender com os erros para evitar suas reincidências.

A história, no entanto, é muito mais do que uma simples retratação de fracassos passados. Às vezes a humanidade acerta. Às vezes, o estudo da história é inestimável porque pode fornecer um modelo de sucesso que seria útil para navegar nas águas turbulentas da existência humana.

A história do tratado das Forças Nucleares Intermediárias (INF) é um desses exemplos.

As relações entre Washington e Moscou estavam no nível mais baixo de todos os tempos. Após uma longa Guerra Fria, houve um breve período de détente, um genuíno aquecimento das relações onde a coexistência pacífica parecia ter prioridade sobre o confronto armado.

Mas então uma série de crises geopolíticas, marcadas pela agressão militar de Moscou contra seus vizinhos, deu vida à russofobia que estava adormecida. O povo russo, sua cultura, língua e história foram denegridos coletivamente, subordinados a uma caracterização caricatural de sua liderança, que foi apresentada ao povo americano como autocrática e cruel, um literal “império do mal”.

Os EUA logo se envolveram em uma guerra por procuração com Moscou, enviando armas e munições para ajudar aqueles cujas terras foram invadidas pelos russos a revidar. O objetivo dos EUA não era derrotar Moscou, mas enfraquecê-la infligindo baixas e custos inaceitavelmente altos por sua agressão militar contra uma nação vizinha.

Sanções econômicas foram impostas pelos EUA e seus aliados que foram projetadas para limitar a conectividade de Moscou com o Ocidente com o objetivo de negar-lhe um fluxo de receita enquanto o priva de tecnologia crítica de origem ocidental.

Acordos de controle de armas, décadas em construção, foram deixados de lado, com o resultado sendo que Washington e Moscou se viram engajados em uma nova corrida armamentista que ameaçava toda a humanidade com a aniquilação nuclear.

Nenhum dos lados confiava no outro, e a possibilidade de uma saída diplomática realista da estrada para o inferno que havia sido construída pelos EUA e pela Rússia parecia improvável, senão impossível.

Soa familiar? Um observador conhecedor de assuntos internacionais poderia razoavelmente afirmar que o cenário descrito acima é uma repetição direta de como as coisas estão indo agora entre os Estados Unidos e a Rússia.

No entanto, a passagem descreve as relações EUA-Soviética entre 1979 e 1986. A invasão soviética do Afeganistão em 1979 desencadeou uma guerra por procuração de uma década, onde os EUA forneceram aos insurgentes afegãos armamento moderno, incluindo avançados mísseis terra-ar Stinger, que foi usado para matar centenas, senão milhares, de tropas soviéticas. As sanções dos EUA visavam as exportações de energia soviéticas e os EUA se afastaram do Tratado de Limitação de Armas Estratégicas (SALT) em protesto contra a invasão soviética do Afeganistão.

Enquanto isso, a União Soviética estava em processo de implantação de um novo míssil balístico móvel, o SS-20, que ameaçava o equilíbrio de poder na Europa. Os EUA responderam implantando na Europa mísseis avançados de cruzeiro lançados do solo e mísseis balísticos Pershing II. Essas armas colocam a Europa e, por extensão, o mundo, à beira do abismo, onde qualquer erro ou mal-entendido poderia desencadear o lançamento de armas nucleares que acabariam com toda a humanidade.

Illustration of Soviet SS-20 launchers. (Edward L. Cooper, Wikimedia Commons) (Photo: Edward L. Cooper, Wikimedia Commons)

Isso não era simplesmente uma conjectura ociosa. As experiências do Able Archer '83 , um exercício militar da OTAN no outono de 1983, servem como testemunho do perigo. Projetado como um exercício de posto de comando para testar os vários processos associados ao uso de armas nucleares da OTAN, o Able Archer '83 foi interpretado pelos soviéticos como representando os preparativos para um ataque nuclear preventivo real da OTAN.

O nível de desconfiança entre os EUA e a União Soviética na época era imenso, assim como as consequências. Enquanto os americanos hoje lutam com a questão de Brittney Griner e sua prisão e processo pela Rússia por acusações de drogas, na década de 1980 os EUA tiveram que lidar com o abate soviético de um avião coreano, KAL 007, no qual 62 americanos, incluindo um congressista dos EUA, foram mortos, e a morte a tiros de um oficial do Exército em serviço ativo, o Major Arthur Nicholson, por uma sentinela soviética fora de uma instalação militar soviética na Alemanha Oriental.

Hoje, a deterioração das relações EUA-Rússia é uma questão de inconveniência pessoal. Na década de 1980, era literalmente uma questão de vida ou morte.

Se alguém ligar a televisão hoje, e/ou ler os principais jornais e revistas, com o propósito de tentar determinar o estado atual das coisas entre os EUA e a Rússia, a conclusão inevitável exigida por qualquer avaliação lógica dos dados disponíveis seria que eles estão no nível mais baixo em décadas e que não há um caminho discernível a seguir.

O controle de armas tem sido um movimento diplomático constante para ambas as partes, o último bastião da razão em torno do qual uma linha vermelha poderia ser traçada dizendo “não mais” em relação à deterioração das relações, se não por outro motivo que nenhum dos lados queria liberar o gênio nuclear que havia sido engarrafado em 1987, quando o tratado INF foi assinado. Com o futuro do último tratado de controle de armas remanescente - New START - agora em dúvida, mesmo esse limite não parece mais sagrado.

O que nos traz de volta a George Santayana.

“Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo.”

A história é uma coisa inconstante. Estudantes de história ou operam à mercê daqueles indivíduos – historiadores – que se encarregaram de reunir dados de uma maneira que melhor represente uma narrativa factual de um determinado lugar e tempo ou se comprometem a fazer a pesquisa fundamental necessária para produzir informações úteis e obras significativas da história, caso em que suas descobertas são governadas pela disponibilidade de material de fonte primária suficiente para a tarefa.

Gorbachev e Reagan (Photo: WikiMedia Commons)

O Tratado INF, e a história de sua criação e implementação inicial, é um caso em que os historiadores não correm o risco de esquecer as lições oferecidas por essa experiência, mas negam a oportunidade de aprender essas lições desde o início porque foram incapazes de obter acesso ao material de origem necessário para capturar a totalidade dessa experiência.

Como tal, qualquer modelo de sucesso construído a partir do registro disponível seria incompleto e, como tal, incapaz de reproduzir efetivamente o sucesso dos eventos envolvidos.

Houve histórias escritas sobre o Tratado INF, tanto em termos de sua negociação (o excelente “The Reagan-Gorbachev Arms Control Breakthrough” de David T. Jones se destaca), quanto de implementação (o "On Site Inspections under the INF Treaty” de Joseph P. Harahan sob o Tratado INF é único em a este respeito).

Enquanto historiadores competentes, os autores estavam limitados pelo próprio tratado sobre o qual estavam escrevendo (o protocolo de inspeção do Tratado INF, Seção VI, parágrafo 2º, declara que “Os inspetores não devem divulgar informações recebidas durante as inspeções, exceto com a permissão expressa da Inspetoria. Eles permanecerão vinculados a esta obrigação após o término de sua atribuição como inspetores.”)

O resultado é que quem procurasse “recapturar” a experiência da fase formativa do tratado INF ficaria limitado a textos secos, excessivamente técnicos, que omitiam completamente os detalhes íntimos que definem um lugar no tempo e as pessoas que o povoaram.

Como membro da equipe original de militares reunidos pelo Departamento de Defesa dos EUA para realizar inspeções dentro da União Soviética de acordo com o Tratado INF, ajudei a escrever o livro sobre inspeções no local.

Como membro do grupo avançado de inspetores enviados à União Soviética, em junho de 1988 (duas semanas antes da entrada em vigor do tratado, em 1º de julho), fui um dos primeiros inspetores a virar o “livro” de inspeções no local em realidade.

Antes do Tratado INF, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estavam relutantes em permitir o acesso de pessoal da outra parte a locais sensíveis considerados relevantes para vários acordos de controle de armas e, como tal, críticos para as atividades de verificação necessárias para garantir o cumprimento de quaisquer restrições ou condições impostas por qualquer tratado.

Isso significava que a verificação estava à mercê de “meios técnicos nacionais” (NTM, ou satélites), que eram limitados pelo estado da tecnologia da época e, como tal, incapazes de superar a profunda preocupação que existia tanto em Moscou quanto em Washington que o outro lado aproveitaria qualquer presença física no solo do outro para realizar operações de espionagem.

O nível de verificação de conformidade exigido pelo Tratado INF, no entanto, impedia o uso exclusivo de NTM. Dada a importância que os EUA e a União Soviética atribuíram ao Tratado INF, foi acordado que as inspeções in loco seriam incorporadas ao tratado, não como um complemento ao NTM, mas como o principal meio de verificação de conformidade.

A Soviet inspector examines a BGM-109G Tomahawk ground launched cruise missile (GLCM) prior to its destruction. Forty-one GLCMs and their launch canisters and seven transporter-erector-launchers are being disposed of at the base in the first round of reductions mandated by the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. (Photo: MSGT JOSE LOPEZ JR.)

Havia vários tipos de inspeções previstas no Tratado INF.

As inspeções de linha de base foram conduzidas para cada local listado no texto do tratado como um local inspecionável e tinham como objetivo estabelecer uma linha de base de dados que seria usada para fins de verificação futura.

As inspeções de eliminação supervisionaram a disposição de mísseis e equipamentos de apoio a mísseis programados para destruição sob o tratado.

As inspeções de encerramento foram realizadas quando um local foi considerado “limpo” de todos os itens e/ou atividades limitados pelo tratado.

As inspeções de curto prazo foram realizadas para verificar se um local, uma vez “fechado”, permaneceu em conformidade ou para investigar qualquer violação potencial.

Esses quatro tipos de inspeção representavam a atividade principal de inspeção conduzida sob o Tratado INF e, de fato, foram originalmente concebidos como as únicas atividades de inspeção que seriam realizadas. No entanto, em novembro de 1987 - a apenas algumas semanas da cerimônia de assinatura do tratado marcada para 8 de dezembro em Washington, DC - os soviéticos informaram seus colegas americanos que o primeiro estágio do míssil balístico intercontinental SS-25, que não foi afetado pelo tratado, era praticamente idêntico ao míssil balístico de alcance intermediário SS-20, que era proibido pelo tratado.

Nas primeiras negociações do INF, os soviéticos defenderam a necessidade de manter um número limitado de mísseis SS-20 que seriam implantados na Ásia, longe do teatro de operações europeu.

Os EUA, que estavam argumentando contra qualquer retenção de mísseis SS-20, criaram um esquema de inspeção nocional – monitoramento de portal de perímetro, ou PPM – que “capturaria” uma instalação de produção de mísseis soviéticos – neste caso, a Usina de Montagem Final de Mísseis Votkinsk, localizada cerca de 750 milhas a leste de Moscou, no sopé das Montanhas Urais - a fim de monitorar a produção para garantir que os soviéticos não produzissem mais mísseis do que o permitido por um potencial Tratado INF.

O esquema PPM foi considerado tão intrusivo pelos soviéticos que eles rapidamente concordaram com a opção “zero” para evitar ter que implementá-lo.

Agora, confrontados com as informações soviéticas sobre a semelhança da primeira etapa do SS-25/SS-20, os negociadores americanos e soviéticos foram confrontados com o adiamento ou cancelamento total do tratado, ou rapidamente concordaram com um esquema de inspeção que poderia ser incorporado ao texto do tratado que permitiria a verificação de que quaisquer mísseis SS-25 produzidos pelos soviéticos não fossem proibidos mísseis SS-20. O esquema de inspeção PPM, que nunca foi planejado para ser implementado, foi escolhido como solução.

Ao contrário das outras quatro categorias de inspeções sob o Tratado INF, para as quais procedimentos detalhados haviam sido acordados e descritos em detalhes nos protocolos de inspeção do texto do tratado, o PPM (que incorporou tecnologias de verificação não testadas, tais como medição infravermelha e imagens radiográficas) não tinha tal acordo.

Foi decidido que os detalhes sobre a instalação e as operações do PPM seriam descritos em um memorando de acordo separado a ser negociado pelos lados norte-americano e soviético após a assinatura do Tratado INF e, idealmente, antes que o tratado entrasse em vigor (previsto para 1º de julho, de 1988.)

Por sorte, os detalhes técnicos associados ao PPM eram muito complexos para serem resolvidos em um período tão curto de tempo, o que significa que quando os primeiros inspetores americanos chegaram a Votkinsk para iniciar a instalação e operação da instalação do PPM, eles não tinham procedimentos acordados para realizar seu trabalho.

Os negociadores do tratado passaram a responsabilidade, deixando para os inspetores americanos e seus colegas soviéticos na fábrica de Votkinsk desenvolver esses procedimentos de forma colaborativa. Isso criou um conjunto de circunstâncias únicas na história do controle de armas.

De um lado, um grupo de inspeção estava sob pressão para instalar e operar um sistema de monitoramento tecnicamente complexo de intrusão sem precedentes. Por outro, uma parte inspecionada foi encarregada de produzir armas consideradas críticas para sua segurança nacional e proteger informações e dados relacionados a essa produção de serviços de inteligência estrangeiros. De alguma forma, eles tiveram que se unir para garantir o objetivo comum de cumprimento do tratado.

De uma vez por todas, a questão do PPM passou de um problema técnico para um problema humano. Quando os especialistas americanos em controle de armas concordaram em introduzir o "fator humano" na verificação de conformidade, eles o haviam feito sobre as condições de que os humanos estariam operando a partir de um livro de instruções muito específico - os protocolos de inspeção - o que permitiu um desvio praticamente zero dos parâmetros técnicos acordados.

Não deveria haver “jogo livre” onde os inspetores tivessem liberdade para se adaptar a circunstâncias imprevistas. Do ponto de vista dos especialistas em controle de armas, a natureza imprevisível do “fator humano” era por si só uma ameaça à verificação do cumprimento, representando um desvio das normas e padrões rígidos que se acreditava serem necessários para essa missão.

Inspectors in their office, July 1988. (Scott Ritter) (Photo: Scott Rider)

O PPM, no entanto, tinha tudo a ver com o “fator humano”, que viria a ser fundamental para o sucesso do tratado. O “fator humano” foi capturado nos registros diários mantidos pelos inspetores, nos relatórios regulares dos inspetores ao quartel-general e na correspondência escrita entre os inspetores e seus colegas soviéticos.

Esses relatórios fornecem um relato diário e, em alguns casos, hora a hora, de como os inspetores americanos e soviéticos trabalharam juntos para realizar o impossível – instalar e operar com sucesso uma instalação de PPM enquanto superava obstáculos logísticos e políticos inimagináveis colocados por ambas as partes.

A história de como essa colaboração se desenrolou, no entanto, não poderia ser contada na íntegra sem os documentos e relatórios acima mencionados. Embora as informações contidas nesses documentos não fossem classificadas, elas permaneceram protegidas da publicação pelas disposições do tratado que proíbem a divulgação não autorizada.

Quando eu era inspetor em Votkinsk, fui abordado pelo Coronel do Corpo de Fuzileiros Navais George Connell, que serviu como um dos dois comandantes da Unidade de Monitoramento da Usina de Votkinsk (o outro era um coronel do Exército Doug Englund). A essa altura, eu já havia publicado dois artigos acadêmicos em revistas acadêmicas altamente conceituadas, e o Coronel Connell queria que eu transformasse minhas habilidades de pesquisa e redação para capturar a história do envolvimento do Corpo de Fuzileiros Navais na experiência de inspeção de Votkinsk.

Comecei a recolher os diversos relatórios produzidos pela experiência de fiscalização, criando um arquivo que serviria de base para a minha escrita. Acabei produzindo um rascunho de artigo, que foi submetido ao Diário do Corpo de Fuzileiros Navais para consideração. Os editores, no entanto, consideraram o assunto muito esotérico para o público geral do Corpo de Fuzileiros Navais e recusaram o manuscrito.

O Coronel Connell disse-me para não me preocupar. “Esta é uma história que deve ser contada algum dia, e você está em uma posição única para contá-la.” Assim motivado, continuei a montar meu arquivo de relatórios, esperando que algum dia pudesse escrever a história da experiência de inspeção de Votkinsk.

No outono de 1991, publiquei um artigo, “Soviet Defense Conversion: The Votkinsk Machine Building Plant”, na revista Problems of Communism.

Embora grande parte do artigo tenha se baseado em materiais de código aberto, fiz uso de alguns dos meus relatórios de inspeção arquivados. O Departamento de Defesa, ao revisar o manuscrito como parte de seus procedimentos de segurança de pré-publicação, se opôs ao meu uso dessas informações, pois representava uma violação potencial do tratado que proíbe a divulgação não autorizada de informações recebidas durante as inspeções.

Embora eu tenha conseguido chegar a uma acomodação em relação ao artigo, a experiência teve um efeito assustador em quaisquer projetos futuros de redação que eu imaginasse em relação a Votkinsk e meu arquivo de relatórios de inspeção.

Na verdade, eu havia começado a trabalhar em um projeto do tamanho de um livro provisoriamente intitulado Perestroika in the Hinterlands, que me senti compelido a encerrar devido à incapacidade de incorporar totalmente as informações que havia coletado durante meu tempo como inspetor.

Então, em agosto de 2019, o presidente Donald Trump retirou precipitadamente os EUA do Tratado INF. Sua ação foi seguida de um movimento semelhante por parte da Federação Russa. Da noite para o dia, a proibição do uso de informações derivadas da inspeção evaporou-se, já que o tratado que a havia imposto não existia mais.

Nos dois anos e meio seguintes, dediquei-me a transformar o arquivo de Votkinsk em um livro que capturasse o espírito do “fator humano” que fez com que a experiência de Votkinsk fosse o que era nos primeiros anos – uma das maiores histórias de sucesso de todos os tempos.

Esse livro é “Disarmament in the Time of Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union”, que foi publicado este verão pela Clarity Press.

Infelizmente, tive que escrever este livro sem a orientação e coordenação de George Connell, que faleceu em 2015. Também me foi negada a sabedoria e a visão de Doug Englund, que junto com George Connell fez da experiência de Votkinsk o sucesso que foi. Douglas faleceu em 2017.

A presença desses dois homens foi sentida em cada página de cada documento que li e em cada fotografia que examinei enquanto pesquisava o livro. Dediquei o livro à memória dos dois homens, “dois ardentes guerreiros frios transformados em pioneiros da paz”.

Doug Englund and John Sartorious. (Scott Ritter) (Photo: (Scott Ritter))

Embora o livro pretenda ser uma história definitiva dos dois primeiros anos da experiência de inspeção de Votkinsk, não há como escapar do fato de que também é um trabalho autobiográfico, daí a anotação na capa: “A Personal Journal”.

Grande parte da história do trabalho dos inspetores, e suas interações com seus colegas soviéticos, é contada através dos meus olhos, e eu me coloco como uma espécie de “homem comum”, um papel justificável, dado que a maior parte do que transmito no livro, especialmente as realidades emocionais e físicas encontradas, sendo uma experiência muito compartilhada.

Quando cheguei pela primeira vez do lado de fora da Fábrica Votkinsk em junho de 1988, fui confrontado por um campo vazio, exceto por uma única linha rodoviária e ferroviária que levava ao imponente portão principal da instalação murada.

Um ano depois, aquele campo havia sido transformado em um conjunto habitacional autônomo composto por quatro estruturas semelhantes a dormitórios de dois andares, um centro de coleta de dados que serviu como centro operacional das inspeções, uma estrutura com temperatura controlada usada para transportar inspeções visuais de mísseis saindo da fábrica, um armazém onde as peças de reposição e equipamentos necessários aos inspetores para operar e manter a instalação de monitoramento foram armazenados e uma estrutura gigante de concreto e metal destinada a abrigar um enorme aparelho de raios X, conhecido como CargoScan, que os inspetores usariam para garantir que os mísseis SS-20 não fossem enviados para fora da fábrica disfarçados de SS-25.

A história sobre como essa transformação ocorreu é o coração do livro. Para construir este portal de monitoramento, inspetores e inspecionados tiveram que se unir no que só pode ser descrito como um trabalho de amor, superando todos os desafios que a Mãe Natureza poderia impor em termos de verões sufocantes, infestados de mosquitos e carrapatos, o a lama opressiva e a lama produzida pelas estações de lama da primavera e do outono e o frio entorpecente do inverno russo para construir um complexo de acordo com um cronograma determinado por tratado que era implacável em sua exatidão.

Cargoscan. (Scott Ritter) (Photo: (Scott Ritter))

O “fator humano” tornou tudo isso possível, com oficiais militares dos EUA e empreiteiros civis trabalhando ao lado de operários soviéticos em uma causa comum. Eu tentei o meu melhor para fazer justiça a esses homens e mulheres, dando vida a seus nomes e atos para que eles se tornassem mais do que apenas palavras em uma página, mas sim uma extensão dos próprios leitores, que espero que sintam que foram transportados de volta tempo para Votkinsk por volta de 1988-1990.

A experiência de inspeção não ocorreu no vácuo, mas sim fez parte de um dos períodos mais turbulentos da história da União Soviética, a saber, a implementação da política da perestroika por Mikhail Gorbachev, envolvendo a completa reestruturação do sistema político e econômico soviético.

Quando cheguei a Votkinsk em junho de 1988, Gorbachev havia convocado a 19ª Conferência da União de Todos os Partidos com o objetivo de injetar os conceitos da perestroika na corrente principal da sociedade soviética. A conferência desencadeou uma espécie de revolução que repercutiu em toda a União Soviética, especialmente em uma cidade como Votkinsk, onde a fábrica dominava todos os aspectos da vida cotidiana de seus cidadãos.

Os inspetores foram observadores diretos dessa revolução, tanto por meio de seu amplo contato com os cidadãos de Votkinsk (vivíamos entre eles), quanto pela leitura da imprensa soviética local.

Sob o novo regime de Glasnost, ou abertura, o jornal local do Partido Comunista, ‘Leninski Put’ ("Caminho de Lenin"), foi transformado de um simples porta-voz da autoridade em um veículo jornalístico de primeira linha, com sua equipe editorial e um elenco de escritores capazes realizando reportagens investigativas de qualidade que envergonhariam muitos de seus colegas americanos. Por meio de seu trabalho, os inspectores norte-americanos foram capazes de perscrutar a humanidade de Votkinsk, obtendo um vislumbre detalhado da boa, da má e da feia realidade da vida soviética em transição.

Consegui capturar essas realizações jornalísticas em meu arquivo de Votkinsk e me baseei extensivamente nas informações e insights contidos nos artigos publicados em ‘Leninski Put’ e em outros jornais e revistas locais e regionais para capturar a realidade cotidiana da vida em Votkinsk na época da Perestroika.

Ao fazer isso, consegui unir os aspectos de desarmamento da experiência de inspeção e a realidade humana da perestroika em uma narrativa perfeita que captura a maneira como cada um impactou e influenciou o outro.

New Year’s tree, Votkinsk, December 1988. (Scott Ritter) (Photo: (Scott Ritter))

Este é o cerne do título do livro, “Disarmament in the Time of Perestroika”. De muitas maneiras, o Tratado INF foi um subproduto da Perestroika, a manifestação viva das mudanças que Gorbachev buscava ao perseguir essa política. E, no final, quando os desafios da implementação da Perestroika se mostraram demais para o sistema soviético, os processos de desarmamento desencadeados pelo Tratado INF desencadearam os eventos que levaram ao colapso da União Soviética (daí o segundo parte do título do livro, “Arms Control and the End of the Soviet Union”.)

O Tratado INF sobreviveu ao colapso da União Soviética, uma prova do trabalho de ambos os lados para construir algo de consequências duradouras. Após o término do período de inspeção de 13 anos exigido pelo tratado, em 1º de junho de 2001, Votkinsk deixou suas responsabilidades de INF e, em vez disso, funcionou apenas em sua função de instalação de monitoramento de portal do Tratado de Redução de Armas Estratégicas (START), uma função que foi formalmente assumida em 1994.

Essa longevidade, no entanto, não foi dada no início da experiência do INF em Votkinsk. A paranóia da Guerra Fria infectou as mentes de muitos em Washington, DC, que se opunham fundamentalmente a qualquer desarmamento significativo entre os EUA e a União Soviética.

Liderado pelo senador Jesse Helms, esse grupo procurou enganar o Tratado INF a cada passo, acusando os inspetores dos EUA de incompetência e seus colegas soviéticos de descumprimento na construção de seu caso de que os Estados Unidos deveriam rescindir o tratado sob a alegação de que ele representava uma ameaça à segurança nacional.

No centro dessa controvérsia estava o sistema CargoScan X-Ray. Ele deveria estar instalado e operando até o final de dezembro de 1988, mas no verão de 1989 o sistema ainda estava sendo testado nos Estados Unidos.

A construção da estrutura de concreto e aço que eventualmente a abrigaria foi impactada por esse atraso e pela realidade de que, dada a natureza apressada de transformar a teoria das inspeções PPM em realidade, os EUA não tinham o tipo de projetos detalhados de construção e desenhos de projeto necessário para aplacar as preocupações soviéticas de que os Estados Unidos pudessem estar instalando algo que permitisse a coleta de dados acima e além do exigido pelo tratado.

A pressão política colocada sobre os inspetores para colocar o CargoScan em funcionamento colidiu com as exigências soviéticas de que o CargoScan operasse apenas dentro dos parâmetros exigidos pelo Tratado INF, levando a uma grande crise em março de 1990 que ameaçou derrubar o Tratado INF.

A história de como esta crise aconteceu e como os inspetores e seus homólogos soviéticos conseguiram chegar a um acordo sobre o funcionamento da CargoScan, salvando assim o tratado e, por extensão, o desarmamento nuclear entre os EUA e a União Soviética, é contada em detalhes vívidos, tanto em termos das questões técnicas e políticas envolvidas, quanto do "fator humano" por trás de cada decisão e ação tomada.

Heróis emergem de ambos os lados, pessoas como George Connell e Doug England, os comandantes do local sobre cujos ombros repousava o fardo do comando.

Outros, como Barrett Haver e Chuck Meyers, serviram de base sobre a qual Connell e Englund construíram sua equipe de inspeção. O que esses homens tinham em comum, além de seu compromisso eterno em ver a tarefa de instalar e operar a instalação de monitoramento do portal Votkinsk, era que eles deveriam estar lá.

Todos os quatro homens foram treinados como oficiais da área estrangeira soviética, o que significava que possuíam treinamento formal em idiomas, diplomas avançados em estudos da área russa e treinamento especializado em imersão cultural para que pudessem cumprir tarefas específicas à ameaça soviética.

Quando o Departamento de Defesa procurou construir a equipe de inspeção que implementaria o Tratado INF, eles recorreram quase que exclusivamente ao quadro disponível de oficiais da área estrangeira soviética para preencher os boletos necessários, homens que pela natureza da experiência necessária para servir como FAO usavam o posto de major, tenente-coronel e coronel.

Mas a natureza única da experiência de Votkinsk, que emanava de circunstâncias imprevistas, significava que eram necessários recursos humanos adicionais que não estavam em conformidade com os rigorosos parâmetros do tipo FAO previstos pelo Departamento de Defesa.

Um quadro de oficiais subalternos – meros tenentes na época em que se juntaram à equipe de inspeção – acabou desempenhando um papel superdimensionado no processo de inspeção. Incluído neste grupo estava John Sartorius, um oficial do Exército que anteriormente serviu como linguista russo alistado encarregado de monitorar as comunicações soviéticas. John era uma enciclopédia ambulante de conhecimento relacionado a tratados e era a pessoa certa quando se tratava de elaborar o compromisso crítico que pôs fim à crise em torno da instalação e operação do CargoScan.

John literalmente salvou o tratado.

Outro oficial subalterno cujas realizações deixaram sua marca foi Stu O'Neal. Como John, Stu já havia servido como alistado no Exército dos EUA, onde foi designado para uma unidade ultra-secreta das Forças Especiais estacionada em Berlim, conhecida como Destacamento A. Enquanto em Berlim, Stu e outros do Destacamento A foram encarregados de fornecer uma equipe para ajudar no resgate de reféns americanos no Irã. Quando um helicóptero colidiu com um avião de transporte no solo no Irã, incendiando os dois e prendendo vários homens dentro, Stu correu para a aeronave em chamas para resgatar os homens presos.

Em Votkinsk, Stu não foi chamado para realizar feitos heróicos físicos, mas sim servir na linha de frente da experiência do inspetor. Stu foi o primeiro inspetor a realizar uma inspeção externa de um míssil soviético SS-25 em sua vasilha de lançamento, e o primeiro inspetor a realizar uma inspeção visual do interior da vasilha uma vez aberta. Ele era o oficial de serviço durante o auge da crise do CargoScan e foi o primeiro oficial de serviço a realizar uma inspeção de imagem de um míssil SS-25 usando o CargoScan. Esses “primeiros” não aconteceram por acaso, mas refletiam o ditado de que os verdadeiros líderes lideram na frente.

Stu era um verdadeiro líder.

O “fator humano” incluiu os empreiteiros civis, sem os quais nada teria sido realizado. A mente enciclopédica de John Sartorius foi aprimorada pelos talentos práticos de engenharia de homens como Sam Israelit e Jim Lusher. E se Barret Haver e Chuck Meyers foram a base sobre a qual a instalação de monitoramento do portal Votkinsk foi construída, então o tijolo e a argamassa eram compostos por empreiteiros civis como Anne Mortenson, Zoi Haloulakos e Mary Jordan, que forneceram apoio linguístico e operacional inestimável, e Hal Longley, Mark Romanchuk e Joe O'Hare, que trabalharam no calor, na lama, na neve e no gelo para transformar a teoria do desarmamento em realidade.

A experiência de Votkinsk não foi apenas sobre o trabalho, mas sobre a vida. Nenhum viveu a vida em Votkinsk com o entusiasmo demonstrado por Justin Lifflander. Justin foi acompanhado por Jim Stewart e Thom Moore na formação de um movimento de contracultura centrado em um jogo de pôquer interminável que se reuniu em um centro de recreação não autorizado estabelecido no porão de uma das unidades habitacionais.

Aqui os inspetores se reuniam para relaxar depois de longos e difíceis dias construindo e operando as instalações do portal. A humanidade desse ambiente é melhor expressa pela música escrita e interpretada por Thom Moore, um músico e compositor talentoso antes de decidir se voluntariar como inspetor em Votkinsk. Sua música Prayer for Love foi escrita em Votkinsk, entre trabalho e jogos de pôquer, e é um testemunho vivo da humanidade de todos que participaram da experiência de Votkinsk.

Os americanos não trabalharam no vácuo - tudo o que fizeram foi como parte de uma equipe que incluía seus colegas soviéticos, cujo trabalho e vida o livro tenta capturar também. Homens como Anatoli Tomilov, o diretor do Departamento 162, encarregado de supervisionar a implementação das tarefas do Tratado INF na fábrica de Votkinsk, e seu vice, Vyacheslav Lopatin, um enorme urso encarregado de assuntos técnicos de segurança.

Dada a natureza de suas respectivas tarefas, Tomilov e Lopatin estiveram no centro de todas as controvérsias que surgiram entre os inspetores americanos e seus anfitriões soviéticos. Seu bom senso, inteligência e desejo de cumprir a missão desempenharam um papel importante na superação de todos os desafios enfrentados em Votkinsk.

Anatoli Chernenko, responsável por todas as atividades de construção no local, moveu montanhas para tornar Votkinsk uma realidade, superando a inércia burocrática soviética e a incompetência americana para concluir as gigantescas tarefas de construção que ele foi designado para realizar por pura força de vontade.

E os trabalhadores das fábricas soviéticas – homens como Aleksandr Yakovlev, Vladimir Kupriyanov, Nikolai Shadrin, Aleksandr Fomin e Yevgenii Efremov – cujas vidas haviam sido anteriormente centradas na construção de mísseis projetados para atingir alvos na América, mas que agora eram chamados para ajudar desarmar sua nação dessas mesmas armas, sabendo o tempo todo que, ao fazê-lo, estavam minando a própria base econômica que os sustentava e suas famílias nos anos anteriores.

Eles não sabiam o que o futuro lhes reservava e, no entanto, nesse mar de incertezas, nunca perderam a fé em sua missão. Seus nomes, e os nomes de seus camaradas, merecem ser esculpidos no panteão dos heróis, se algum dia for construído para comemorar o Tratado INF.

Pessoas como Elvira Bykova, editora de ‘Leninski Put’, e o doutor Evgenii Odiyankov e a equipe do centro de cardiologia de Izhevsk, também desempenharam papéis superdimensionados no “fator humano” que definiu a experiência de Votkinsk.

Bykova e sua equipe abriram os olhos dos inspetores para a realidade da vida soviética durante as transições provocadas pela perestroika, enquanto Odiyankov desempenhou um papel importante para salvar a vida de um inspetor que havia sofrido um ataque cardíaco.

A relação entre os inspetores e o centro de cardiologia de Izhevsk, nascida dessa experiência, ajudou a definir a relação geral entre os inspetores americanos e os cidadãos soviéticos em geral. Talvez mais importante, levou a uma colaboração entre americanos e soviéticos para salvar a vida de uma menina russa de 8 anos chamada Olga.

Não pode haver maior testemunho do valor de qualquer empreendimento do que salvar a vida de uma criança.

Exceto, é claro, se esse mesmo empreendimento salvar toda a humanidade. O mundo esqueceu a realidade que existia na década de 1980 e o quão perto estávamos todos de um apocalipse nuclear. Aqueles que sabiam sobre o Tratado INF e o papel que ele desempenhou no fim dessa corrida lemingue ao abismo nuclear morreram ou se encontraram, e seu conhecimento, relegado ao lixo da história, para nunca ser estudado e, como um resultado, para nunca ser emulado.

Santayana lamentou o destino daqueles que não aprenderam as lições da história, lembrando que estariam condenados a repeti-la.

No caso do Tratado INF, aqueles que não aprendem suas inestimáveis ​​lições estão condenados a perder o modelo que ele fornece para a resolução de conflitos de superpotências.

Acredito que meu livro “Disarmament in the time of Perestroika” é uma obra única da história. Não apenas esclarece o leitor sobre um momento crítico na história mundial, mas - talvez mais importante - fornece esperança para uma possível solução para os problemas que os Estados Unidos e a Rússia enfrentam hoje.

É a lição da história que deve ser aprendida, não com o propósito de evitar erros do passado, mas sim para fornecer um plano para resolver disputas aparentemente intransponíveis hoje. Deve ser lido, digerido e aplicado pelo maior número possível de pessoas, aqui nos Estados Unidos, na Rússia e em todo o mundo.

Quem sabe? Talvez algum dia, em um futuro não tão distante, uma nova geração de americanos e russos possa ser chamada para salvar o mundo seguindo os passos daqueles que os precederam, implementando uma nova rodada de tratados de controle de armas capazes de caminhando suas respectivas nações de volta à beira do abismo.

*Scott Ritter é um ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA que serviu na antiga União Soviética implementando tratados de controle de armas, no Golfo Pérsico durante a Operação Tempestade no Deserto e no Iraque supervisionando o desarmamento de armas de destruição em massa. Seu livro mais recente é Desarmamento no Tempo da Perestroika , publicado pela Clarity Press.

