Genocídio em Mianmar: mais relatos emergem de atrocidades cometidas pelo regime de Suu Kyi

Leonardo Sobreira, 247 - A situação em Mianmar no que diz respeito à perseguição contra a comunidade muçulmana rohingya não vem demonstrando nenhum sinal de melhora. Muitos a descrevem como um verdadeiro genocídio, reforçado por políticas de negação de cidadania, confisco de propriedade e trabalho forçado.

Desde a conquista da independência do Império Britânico em 1948, a população muçulmana sofre ataques das instituições nacionalistas e budistas do país. A década de 50 foi marcada por conflitos nos quais os rohingyas buscavam a autonomia da região de Rakhine, onde a maior parte dessa população se concentra. O conflito se intensificou nas décadas seguintes, com o governo conduzindo operações militares contra organizações como a Rohingya Solidarity Organisation e a Arakan Rohingya Salvation Army (ou Organização de Solidariedade Rohingya, RSO e Exército de Salvação dos Rohingya de Arracão, ARSA, respectivamente).

De acordo com a organização internacional pelos direitos humanos Human Rights Watch , um dos maiores problemas é a recusa de se proporcionar cidadania ao povo rohingya. “Apesar de permitidos residir em Birmânia, a maior parte dos rohingya são considerados pelas autoridades birmanesas como ‘residentes estrangeiros’, e não cidadãos. Essa falta de direitos de cidadania completos significa que os rohingya estão sujeitos a outros abusos, incluindo restrições na sua liberdade de movimento, limitações discriminatórias no acesso à educação e confisco arbitrário de propriedade.”

Segundo algumas estimativas , a repressão fez com que, hoje, o número de refugiados somente em Cox’s Bazar, o maior campo de refugiados do mundo em Bangladesh, esteja na casa dos milhões.

Revelações recentes iluminam ainda mais a terrível condição do povo rohingya.

Na última terça-feira (08/09), o New York Times divulgou o depoimento de dois ex-soldados que admitiram cometer execuções, enterros em massa, incendiamento de vilarejos e estupros.



“Atire em tudo que vê e escuta”, “Mate tudo que vê, tanto crianças como adultos”, foram as ordens seguidas pelos soldados Myo Win Tun e Zaw Naing Tun, que agora se encontram sob custódia em Haia, na Holanda.

Segundo Matthew Smith, da organização pelos direitos humanos Fortify Rights , “esses homens podem ser os primeiros perpetradores de Mianmar a serem julgados pelo ICC (International Criminal Court ou Corte Penal Internacional), e as primeiras testemunhas insider sob custódia da corte.”



O crime em questão, é claro, é o de genocídio.

Segundo as Nações Unidas , este é definido como “crime cometido com o intuito de destruir, o todo ou uma parte de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso.” A definição detalha:

“

Matar membros do grupo; Causar dano físico ou mental sério aos membros do grupo; Deliberadamente inflingir sob o grupo condições de vida calculadas para ocasionar a destruição física total ou em parte; Impor medidas que pretendem prevenir a natalidade dentro grupo; Forçosamente transferir crianças do grupo para outro grupo.”

É inegável a aplicação das categorias de genocídio no caso em questão. Os únicos que a recusam são o governo e seu representante supremo, Aung San Suu Kyi.

Em dezembro , a líder de facto do país, enquanto acusada de promover o genocídio, se recusou a condená-lo.

A situação se torna ainda mais dramática quando se observa no horizonte as novas eleições.

O período de campanha eleitoral começou nesta quinta-feira (10). Este durará dois meses, até a data marcada para as eleições em 8 de novembro.

Como relatado pelo Financial Times , a National League for Democracy (Liga Nacional Pela Democracia), partido de Suu Kyi, atualmente ocupa 80% do parlamento eleito (25% dos assentos totais são reservados para militares). A oposição mais próxima, aliada aos militares, conquistou apenas 8% dos assentos nas últimas eleições em 2015.

As perspectivas não são nada encorajadoras para a população muçulmana, que historicamente se vê mal representada. Dos 6.000 candidatos nas eleições de 2015, apenas 28 eram muçulmanos, e estes não conquistaram sequer uma vaga no parlamento. Apesar de esforços para que os partidos muçulmanos se unam, o caminho eleitoral é extremamente difícil para se conquistar qualquer tipo de avanço.

Assim, só resta uma saída. A comunidade internacional tem a obrigação de exercer toda a sua força para que as atrocidades em Mianmar cheguem a um fim. Até agora, sanções da União Europeia e dos Estados Unidos se mostram inefetivas. Um esforço mais maciço nesse sentido, no entanto, incluindo talvez restrições que atinjam o país como um todo e não somente indivíduos notáveis, faria com que Mianmar realmente sentisse a pressão da comunidade internacional.

