IREE lança centro de estudos sobre lawfare

247 - O Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE) lança nesta quarta-feira (29) o Centro de Estudos Latino-americanos para a Democracia (Celad), que se debruçará sobre o tema da instrumentalização da Justiça para fins políticos, ou 'lawfare'.

O primeiro seminário do Celad, já nesta quarta, contará com a participação do ex-presidente do Equador Rafael Correa, vítima do lawfare em seu país e que está de visita a São Paulo. Ele foi condenado à revelia por acusações de corrupção e sequestro e teve de se exilar na Bélgica, onde vive até hoje.

“A tarefa do Celad é estudar como o sistema legal tem sido usado, sobretudo em países latino-americanos, para deslegitimar, prejudicar ou aniquilar adversários políticos”, diz Walfrido Warde, presidente o IREE e vice-presidente do Celad.

No passado recente, juristas como Pedro Serrano, Rafael Valim e Cristiano Zanin alertaram para as semelhanças entre a Operação Lava Jato e os casos de lawfare na América Latina. As principais vítimas da instrumentalização da Justiça no País, apontam, foram o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ex-presidente Dilma Rousseff.

