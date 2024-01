Jornalistas, uni-vos!

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Natália Araújo (*) - Partindo do princípio de que os jornalistas desempenham um papel crucial na sociedade, fornecendo informações, responsabilizando os poderosos e dando voz aos marginalizados, precisamos entender que quando os jornalistas são atacados por fazer seu trabalho, toda a sociedade sofre.

A liberdade de expressão é um direito fundamental protegido por constituições e tratados internacionais em todo o mundo. Este direito fundamental deveria permitir que indivíduos comuniquem suas opiniões e ideias sem medo de retaliação, censura ou sanção legal. Porém, esse direito está sendo cada vez mais desafiado nas redes sociais, onde jornalistas que expressam seu apoio à luta palestina e outras causas que defendem povos oprimidos pelo grande capital, estão enfrentando violentos ataques verbais e graves ameaças em suas redes sociais. E se você for uma jornalista mulher, acredite, as coisas pioram muito.

continua após o anúncio

Temos que nos conscientizar de que esses ataques não são apenas ameaças pessoais, mas também são ataques à liberdade de imprensa e ao direito à informação contrária ao que as grandes empresas opressoras de comunicação querem que sejam veiculadas. Por meio de controle de opiniões de pessoas influentes e até tecnologias que difamam e divulgam “fake news”, criam um ambiente de medo e autocensura, onde os jornalistas podem se sentir relutantes em cobrir certos tópicos ou expressar certas opiniões.

Muitos profissionais estão doentes, deprimidos e se suicidam por não encontrarem mais espaço e coragem para realizar seu trabalho, vivendo de bicos, desestruturados, inclusive financeiramente. Muitos se refugiam em vícios químicos o que determina o fim de brilhantes e necessárias carreiras no cenário mundial atual.

continua após o anúncio

Portanto, é imperativo que defendamos os jornalistas desses ataques nas redes sociais. Existem várias maneiras de fazer isso e são possíveis desde o processo de educação de cidadãos.

A maioria das pessoas a quem a informação que contradiz o interesse hegemônico das grandes mídias não entendem o papel dos jornalistas ou a importância da liberdade de imprensa.

continua após o anúncio

Isso é feito propositalmente e devemos trazer esse debate de maneira primordial através da educação, onde podemos ajudar a construir uma apreciação pelo trabalho dos jornalistas e pelo valor da liberdade de imprensa.

Por exemplo, com 11 anos em sala de aula, de uma escola pública na cidade de São Paulo, 1994 por aí, minha professora de português se baseou somente em leitura e interpretação de textos em diversos tipos de jornais e revistas nos orientado uma frequente reflexão com nosso dia-a-dia. Iniciativas como essa transformam a realidade de formação de informação de um pequeno grupo de alunos.

continua após o anúncio

Devemos também chamar a atenção para esses ataques, que podem parecer individuais, mas não são, para que o público em geral e para que as autoridades entendam a gravidade e o aumento violento do problema.

As plataformas de redes sociais precisam ser responsabilizadas por ataques difamatórios, ameaçadores diretos em comentários singulares contra profissionais, através de políticas de moderação mais fortes para identificar e remover conteúdo abusivo ou ameaçador e que imediatamente possam ser usados como ferramenta de criminalização de seus pérfidos autores. A implementação de leis mais fortes pode ser necessária para proteger os jornalistas de ameaças e ataques, já que somos alvo diariamente desta situação.

continua após o anúncio

Os próprios jornalistas com ou sem ligações com as organizações de imprensa devem se unir para apoiar uns aos outros, compartilhando recursos e criando uma frente unida contra os ataques, principalmente quando falamos da defesa de mais de 100 profissionais assassinados no genocídio palestino, onde é absolutamente notado que somos alvos de seus exércitos que não querem que saiam as verdades diretamente da linha de frente onde bravos se sacrificam, literalmente, pela causa e nobreza em ser jornalista.

São apenas ideias, mas temos que agir e garantir que a construção de uma sociedade igualitária assegure que jornalistas possam fazer seu trabalho sem medo de morrer, defender a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa para todos que se arriscam contra grandes opressores da comunicação.

continua após o anúncio

No Brasil, neste exato momento, temos muitos casos de opressão e ataque a jornalistas que se opõem ao sionismo israelense assassino e que ousam, desafiam a grande mídia ao denunciar poderosos e conscientizar a população sobre o genocídio em Gaza.

Temos o caso do jornalista Breno Altman, editor do canal e blog Opera Mundi, judeu antissionista, que está sendo processado judicialmente, criminalmente, perseguido por um lobby canceroso, que graças ao trabalho de Breno, tomamos conhecimento de seu tamanho em nosso país. Este também não escapa de ameaças e difamações criminosas em redes sociais.

continua após o anúncio

Jornalistas que como eu divulgam vídeos e barbáries que acontecem a todo momento na faixa de Gaza, que já assassinaram mais de 23 mil civis, dentre eles, 10 mil crianças através de bombardeios diretamente em suas casas para promover sim um genocídio em prol de uma expansão territorial e expulsão de toda uma civiliação milenar regional, fecham seus perfis pessoais, excluem suas informações das redes o quanto podem com medo real de crimes contra si e os seus.

A brilhante jornalista Nathalia Urban, da TV247, vem sofrendo verdadeira violência em suas redes e é nosso dever respaldá-la e reforçar suas denúncias bravamente pesquisadas e recebidas de amigos correspondentes, dos quais já perdeu ao menos dois deles, pelo que eu saiba, in loco, em Gaza.

Difamando e zombando de sua vida particular por se manter resistente e exercer seu trabalho na TV247, no programa Bom Dia 247, o qual atualiza com excelência ao lado de seus editores o cenário político internacional, por viver no Reino Unido, é uma importante fonte de informações globais que agrega e potencializa a luta da imprensa responsável e independente para nosso país e mundo.

E mesmo em meio aos ataques e ameaças, nos fortalecemos, não temos escolha, somos de luta, somos jornalistas.

(*) Natália Araújo é jornalista, apresentadora dos canais Favela Não Se Cala TV e Gazeta Latino América e comentarista convidada em canais progressistas com a TV247. Participou de projetos em saúde pública na FSP-USP.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: