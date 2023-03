Kiriakou: ataques contra Assange são ameaça a todo o jornalismo

Apoie o 247

Consortium News, tradução automática.

O denunciante da CIA, John Kiriakou, disse ao Tribunal Belmarsh em Sydney, Austrália, no sábado, que a ameaça a Julian Assange é uma ameaça a todos os repórteres de segurança nacional.

Transcrição

Mark Davis

John Kiriakou pertence verdadeiramente a uma sala do panteão dos maiores delatores deste século. John era um analista da CIA [sic — agente] que revelou e confirmou mais significativamente os rumores do programa de tortura dos EUA, em particular as técnicas de afogamento simulado, afogamento virtual de sujeitos de interrogatório. Foi o primeiro insider a fazer isso. Você poderia imaginar cruzar esse limiar para revelar algo assim, conhecendo o semi-reboque que está vindo em sua direção?

Mas foi um problema. A tortura em si, algum tipo de invenção maluca de Donald Rumsfeld, imagino, alguma fantasia sombria que corrompeu tão diretamente tudo o que a América defendia, corrompeu profundamente tudo o que a América defendia, que levou John Kiriakou a revelar esse programa. E, claro, havia um inferno a pagar. Ele foi para a cadeia.

Mas além de ir para a cadeia, ele perdeu amizades. Ele perdeu a carreira. Ele foi ridicularizado, vilipendiado e ameaçado. E ainda, apesar de tudo isso, ele ainda está de pé e está aqui hoje e está do lado de Julian Assange. Então John Kiriakou.

John Kiriakou

Muito obrigado. E muito obrigado. Eu não mereço isso. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Progressive International e a todos os organizadores pela oportunidade de estar aqui e me dirigir a todos vocês. Isso é uma verdadeira emoção para mim. É uma emoção porque estamos todos aqui por Julian Assange. Isso é importante. E é importante por várias razões diferentes.

Vou começar pedindo sua indulgência e peço desculpas se você já ouviu muito do que vou dizer antes. Mas acho importante e merece ser repetido. Na CIA, eles nos ensinam em treinamento de briefing para apresentar seu ponto principal logo de cara. Então eu vou fazer isso. O governo americano está mentindo sobre Julian Assange. Essa é a linha de fundo.

Estão mentindo e vão continuar mentindo.

Por onde começamos a falar sobre isso? Julian foi acusado de várias acusações de espionagem. A espionagem é o crime mais grave ou pelo menos um dos dois crimes mais graves pelos quais uma pessoa pode ser acusada nos Estados Unidos. Em alguns casos, acarreta a pena de morte. Acho que o Departamento de Justiça quer que fiquemos felizes por não terem acusado Julian de um caso de pena de morte dentro da Lei de Espionagem.

Mas vamos falar sobre a Lei de Espionagem por um momento. Então você pode ver como essa lei é ridícula. A Lei de Espionagem foi escrita em 1917 para combater os sabotadores alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Nunca foi atualizado de forma significativa. Ele nem mesmo contém o termo informações classificadas porque o sistema de classificação não foi inventado até a década de 1950.

Diz informação de defesa nacional, mas nunca define o que significa o termo informação de defesa nacional. Significa o que a promotoria quiser que signifique. Muitos de nós argumentamos ao longo dos anos que a Lei de Espionagem é inconstitucionalmente ampla e vaga, mas nunca avançamos o suficiente no sistema judicial para realmente apresentar esse caso perante a Suprema Corte.

Dan Ellsberg, um dos maiores heróis da América moderna, tentou e continua tentando, mas ainda não chegamos tão longe. Bem, a Lei de Espionagem, embora o Congresso não tenha se levantado para atualizá-la, ela foi atualizada judicialmente no meu caso. Na hora que isso aconteceu. Eu não sabia o quão importante era, mas na primeira audiência que tive perante meu juiz em 2012, meus advogados argumentaram que eu não tinha intenção criminosa quando falei com o The New York Times e a ABC News . Minha intenção era informar ao povo americano que o governo estava cometendo um crime.

E por lei nos Estados Unidos, você não pode classificar um programa se ele for criminoso. Você não pode classificá-lo com o objetivo de manter as informações do povo americano. Minha juíza disse que ela não apenas rejeitaria esse argumento, mas também se recusaria a respeitar o precedente estabelecido no caso de Thomas Drake, o denunciante da NSA.

Ela então olhou para mim e disse: Sr. Kiriakou, ou você fez ou não fez, e acho que foi você. E foi isso. Assim, ela definiu espionagem no contexto desses casos simplesmente como fornecer informações de defesa nacional a qualquer pessoa que não tenha o direito de recebê-las. Jornalistas de segurança nacional no The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal e em todos os outros lugares fazem isso todos os dias.

Essa é uma das razões pelas quais este caso é tão importante. É porque, e não pretendo exagerar, a Primeira Emenda da Constituição, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa dependem deste caso. Se Julian Assange for processado com sucesso, se for condenado por espionagem, não importa o fato de que ele nem é americano, mas é jornalista e editor, todo jornalista e editor na América estará sujeito a esse tipo de processo.

Todos enfrentarão décadas, talvez séculos, na prisão. É assim que isso é perigoso. Vejamos também o que exatamente Julian fez. Julian relatou crimes de guerra, como eu disse há pouco. É ilegal classificar um crime. Isso é realmente uma lei no código federal. Nunca foi processado. Certo? Por que os líderes da CIA não foram processados quando criaram o programa de tortura ou quando criaram o programa de entregas extraordinárias ilegais ou quando criaram o programa de prisões secretas?

É porque eles são os mocinhos e você não processa os mocinhos quando eles estão tentando nos manter seguros à noite. Você se lembra do velho ditado sobre os homens estarem dispostos a fazer coisas sombrias para nos manter seguros? Perdemos nossa humanidade? É o que parece. Outro problema é que os Estados Unidos não possuem uma Lei de Segredos Oficiais.

Graças a Deus. Pelo menos ainda não temos. Mas posso dizer que na CIA eles gostam muito do que veem no Reino Unido e de sua Lei de Segredos Oficiais. E então esta é uma maneira de criar uma Lei de Segredos oficial pela porta dos fundos, que se eles puderem processar Julian Assange com sucesso, eles saberão que podem processar qualquer um.

Nós apenas teremos que aceitar a palavra deles de que eles não querem processar as pessoas que eles acreditam ser jornalistas legítimos.

Outra questão, e digo isso o tempo todo, mas faço porque é verdade. O povo americano possui as informações que Julian divulgou. Temos o direito de saber o que nosso país e nosso governo estão fazendo em nosso nome. Quero saber se meu governo está assassinando jornalistas no Iraque.

Quero saber se meu governo está fazendo desaparecer pessoas em prisões secretas ao redor do mundo onde ninguém sabe que estão lá e depois as torturam em muitos casos até a morte, caso em que simplesmente as cremam e jogam fora. Mas temos o direito de saber esta informação. Foi apenas Julian Assange quem nos deu. Por isso, devemos ser gratos. Também quero falar sobre os tipos de condições que Julian pode enfrentar, enfrentará, enfrentará se for extraditado para os Estados Unidos e condenado.

Quero voltar à minha afirmação inicial de que o governo está mentindo. Sabemos dessa promessa provisória de não enviar Julian para uma unidade SAM. Existem outras unidades denominadas CMUs, Communication Management Units. Há também confinamento solitário. Em nenhum caso, cabe aos promotores decidir quem vai para qual prisão e quem é mantido em qual unidade.

Eles literalmente não têm voz sobre o assunto. O juiz nada tem a dizer sobre o assunto. As únicas pessoas que decidem isso são os burocratas insensatos do Federal Bureau of Prisons. E mesmo que eles decidam não enviar Julian para uma unidade restrita, tudo o que precisa acontecer para ele ir para lá é que qualquer prisioneiro aleatório vá até um guarda da prisão e diga: Acabei de ouvir duas pessoas falando sobre esfaquear Julian Assange.

Em seguida, Julian será enviado para confinamento solitário, por tempo indeterminado, “para sua própria segurança”. Quando cheguei à prisão pela primeira vez, decidi entrar com um pedido da Lei de Liberdade de Informação sobre mim. E fiz isso porque comecei a escrever uma carta aberta da prisão, que chamei de Cartas de Loretto. Isso enfureceu o diretor, então eu contrabandeava essas cartas para minha advogada e ela as enviava para a mídia.

E eles estavam recebendo milhões e milhões de acessos. E então fui colocado no que foi chamado de Unidade de Gerenciamento de Comunicações Modificada. Houve um atraso de cinco dias em meus e-mails recebidos e enviados. Minhas ligações não foram gravadas. Eles foram ouvidos ao vivo por um guarda vivo. E tanto a minha correspondência recebida quanto a enviada foram abertas e lidas.

Então, neste CMU modificado. De repente, senti meu estilo limitado. Então, escrevi uma carta para o Bureau of Prisons e disse, sob a Lei de Liberdade de Informação, solicito todos os documentos que você tem sobre John Kiriakou. E para minha surpresa, cerca de seis semanas depois, recebi um pacote, 220 páginas, 200 páginas sem sentido.

Meus registros médicos, minha lista de visitantes, coisas com as quais ninguém se importava. Mas havia 20 páginas que estavam claramente carimbadas na parte superior e inferior: “Isento FOIA. Não libere para o preso.” Então, ou alguém no escritório FOIA do Bureau of Prisons teve morte cerebral, ou eles tiveram pena de mim e decidiram que eu provavelmente deveria ver isso.

O que era era uma série de memorandos que o diretor estava enviando aos guardas da prisão, preparando-os para minha chegada. O que mais me divertiu foi uma página com letras muito grandes, letras grandes, e dizia: “Cuidado, o preso tem acesso à mídia”. Imagine Julian Assange. Ele não estará em nenhum CMU modificado. Ele estará na CMU.

Agora existem duas CMUs nos Estados Unidos. Um está no antigo corredor da morte na penitenciária de segurança máxima em Terre Haute, Indiana. O outro está na prisão supermax em Marion, Illinois. Ambas as prisões são o inferno na terra. E eu vou falar sobre isso em um momento. Mas quando essas Unidades de Gerenciamento de Comunicações foram criadas na década de 1980, elas deveriam abrigar os criminosos mais perigosos que estavam no sistema prisional americano.

E estou falando do último membro sobrevivente da organização terrorista Abu Nidal, um terrorista que explodiu um avião egípcio que matou cerca de 183 pessoas. O chamado cego Sheikh Omar Abdel Rahman, que foi uma espécie de padrinho do primeiro ataque ao World Trade Center. Isso não é mais o caso. Agora, a CMU abriga um denunciante médico chamado Marty Gottesfeld.

Abriga o famoso denunciante de drones Daniel Hale. Abriga ativistas ambientais. Não é por isso que os CMUs foram criados, mas é isso que eles farão com Julian. Por que eles vão fazer isso com Julian? Porque não querem que ele conte a ninguém o que sabe. E ele sabe muito. Ele sabe muito sobre crimes cometidos pelo governo americano, crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Então, quando dizem que ele será tratado com justiça, é mentira. Ele não será tratado com justiça. Vou repetir uma coisa que também falo muito, sobre o tribunal em que Julián seria julgado, caso fosse extraditado. Este é o Distrito Leste da Virgínia. Este é o tribunal em que fui julgado, o tribunal em que o denunciante da CIA Jeffrey Sterling foi julgado.

É o tribunal em que Ed Snowden foi indiciado. Há um juiz lá. Bem, há alguns juízes. A que cuidou do meu caso e do de Geoffrey Sterling e de todos os outros é a juíza Leonie Brinkema, que costumava reservar todos os casos de segurança nacional para si mesma. E nenhum réu de segurança nacional jamais ganhou um caso lá. Bem, ela não é a juíza de Julian.

O juiz de Julian seria o juiz principal. E o que ele fez antes de ser o juiz supremo? Ele era um juiz no tribunal FISA. Esse é o tribunal tão secreto que nem sabemos realmente o que eles fazem. É quem vai tentar Julian. Agora, no meu caso, a esposa do meu melhor amigo tinha um tio que era consultor do júri de OJ Simpson.

A maioria de vocês, eu suponho, sabe quem foi OJ Simpson, jogador de futebol, ator, provavelmente duplo assassino. E eles ganharam o caso. Então este consultor do júri se ofereceu para me ajudar de graça. Ele voou para Washington. Conseguimos uma autorização de segurança para ele, e ele passou por 15.000 páginas de descobertas confidenciais. E no final, ele me disse que se estivéssemos em qualquer outro distrito da América, ele diria, vamos em frente. Nós vamos ganhar este caso.

Mas ele disse, no Distrito Leste da Virgínia, seu júri será composto por pessoas de ou com parentes da CIA, do Pentágono, do FBI, do Departamento de Segurança Interna e dezenas de segurança nacional e prestadores de serviços de inteligência. Ele disse, meu amigo, você não tem chance. E é por isso que acabei levando um apelo.

Agora, fui acusado de espionagem, três acusações, mas não cometi espionagem. E então eles retiraram essas acusações. Eles não estão oferecendo a Julian um acordo amoroso. Eles tornaram isso o mais difícil possível desde o início do caso. Não há realmente nenhuma razão para pensarmos, bem, você sabe, eles fizeram seu ponto e Julian é um jornalista.

Até eles têm que concordar com isso. Não vai ser tão ruim. Não não não. É tão ruim quanto pensamos. Quando a CIA planeja assassinar Julian nas ruas de Londres em plena luz do dia, porque eles não gostam do jornalismo que ele está fazendo, isso é um problema. Então eu queria dizer novamente que o caso de Julian é maior do que Julian Assange.

Este é um caso sobre o estado de direito. É um caso sobre a Constituição. É sobre a forma como os Estados Unidos se apresentam ao resto do mundo. Os Estados Unidos professam ser um farol brilhante de esperança para os direitos humanos, direitos civis e liberdades civis e o estado de direito. E isso simplesmente não é verdade.

Não é. E é por isso que temos que nos levantar e ficar juntos, porque o caso não é sobre Julian. É sobre todos nós. Muito obrigado. Obrigado.

