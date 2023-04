"O mundo já é multipolar", diz Lejeune Mirhan

Apoie o 247

247 – O professor Lejeune Mirhan, em uma entrevista ao programa "O mundo como ele é" com o jornalista José Reinaldo Carvalho, da TV 247, afirmou que "o mundo já é multipolar e a multipolaridade é irreversível". A declaração do especialista em Relações Internacionais chamou a atenção para a atual configuração do cenário mundial.

De acordo com Mirhan, a multipolaridade se refere à existência de múltiplos pólos de poder no mundo, ou seja, não há uma única potência dominante. Ele argumenta que essa realidade já é evidente, apesar de alguns países, como os Estados Unidos, ainda resistirem à ideia e buscarem manter sua posição de hegemonia.

Para Mirhan, é importante que o Brasil se posicione nesse novo cenário mundial e busque estabelecer parcerias com outros países, principalmente aqueles que também possuem uma posição periférica no sistema internacional. Ele destaca que a China é um exemplo de país que tem se fortalecido e se tornado um polo de poder importante no mundo, e que pode ser um parceiro estratégico para o Brasil.

A declaração do professor Lejeune Mirhan traz reflexões importantes sobre a atual configuração do cenário internacional e a necessidade de o Brasil se posicionar e buscar novas parcerias. A multipolaridade é um fenômeno irreversível, e é importante que os países estejam preparados para lidar com essa nova realidade. Assista:

