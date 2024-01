O panorama econômico europeu é incerto

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suíça - As perspectivas para 2024 não são boas para a Alemanha, a principal potência europeia e a quarta do mundo, atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão. Um ano de relativa letargia ameaça também a economia europeia.

A locomotiva alemã avança menos. Já não arrasa como de costume e irradia preocupação no Velho Mundo. E apesar de que as previsões mais otimistas projetam um aumento de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) alemão para os próximos meses, não há sinais significativos de um "crescimento dinâmico", como conceituam os especialistas.

continua após o anúncio

Embora os números finais do balanço de 2023 ainda não sejam conhecidos, é claro que a economia alemã estará no final da fila quando se trata de crescimento entre as 38 nações que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ( https://www.oecd.org/acerca/ ). É uma situação não vista nas duas últimas décadas e que remonta às turbulências do final dos anos 90, após a reunificação das duas Alemanhas.

Já no final de novembro de 2023, a OCDE previa uma redução das expectativas de crescimento para a Europa tanto para o ano passado (0,6%) como para este ano (1,2%). Caso essas previsões se confirmem, a Europa será a região entre as economias avançadas que mais demorará a se recuperar, enquanto os Estados Unidos mostram alguma resiliência (com uma previsão de 2,4% para 2023 e 1,5% para o ano em curso). Ou seja, muito atrás, atrás da China e da Índia, ambas na vanguarda do crescimento em 2023 e com níveis semelhantes ou superiores em 2024: a China com 4%, e a Índia com mais de 6%.

continua após o anúncio

Europa, último vagão

A situação é claramente menos favorável para o Velho Continente. Segundo a OCDE, o crescimento em 2023 na zona do euro chegaria a míseros 0,6% (três décimos de ponto percentual a menos do que o estimado em junho do ano passado). Isso é reflexo direto da queda da atividade em um país-chave como a Alemanha (-0,1%) e dos números nada sensacionalistas na França (0,9%) e na Itália (0,7%). A surpresa "positiva" na zona euro em 2023 foi a Espanha, com um aumento do PIB de 2,4%, o mais alto entre os seus pares.

continua após o anúncio

As projeções do final de novembro tiveram de reduzir as perspectivas de crescimento dos países da União Europeia para 2024 devido ao impacto dos elevados custos de financiamento e ao elevado nível de incerteza. Projetam-se agora míseros 0,9% e, segundo especialistas, teremos que esperar até 2025 para ver uma taxa um pouco mais animadora, em torno de 1,5% ( https://es.euronews.com/2023/11/29/la-ocde-reduce-sus-previsiones-de-crecimiento-para-europa-y-para-el-mundo#:~:text=Por%20lo%20que%20se%20refiere,la%20media%20de%20la%20eurozona ).

Fora da União Europeia, mas ainda dentro do continente, os sinais também não indicam resultados ótimos para o Reino Unido, com uma expansão econômica de apenas 0,7% em 2024 e uma projeção de 1,2% em 2025.

continua após o anúncio

De acordo com as análises mais otimistas, como a do Blog de Economia e Finanças do Bankinter, "depois de um final de 2023 marcado pela debilidade, entramos numa fase de crescimento suave". Esse site avalia que a Europa já passou pelos seus dois piores trimestres: o terceiro e o quarto trimestres de 2023 ( https://www.bankinter.com/blog/economia/previsiones-pib-eurozona ).

Alemanha em crise

continua após o anúncio

A preocupante realidade econômica de uma "recessão técnica" que a Alemanha enfrenta está estreitamente ligada a fatores geopolíticos, entre outros. Uma análise publicada pela Deutsche Welle, principal meio de comunicação da Alemanha para o exterior, no final de dezembro afirma que "os tempos de tranquilidade para a política externa alemã acabaram" e que em 2024 "Berlim deve encontrar respostas para duas guerras, uma China cada vez mais agressiva e uma ordem mundial convulsiva" ( https://www.dw.com/es/la-pol%C3%ADtica-exterior-de-berl%C3%ADn-llega-a-2024-en-modo-de-crisis/a-67706906 ).

O artigo enfatiza que, provavelmente, "nenhum evento de política externa nas últimas décadas desafiou tanto a Alemanha e a Europa quanto a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022".

continua após o anúncio

Desde o início desse conflito, Berlim garantiu ampla ajuda militar à Ucrânia. No entanto, quase dois anos depois, ainda não houve progresso significativo nos esforços militares ucranianos para reconquistar seus territórios ocupados.

A cooperação militar dos países ocidentais com Kiev está desmoronando, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Tal situação deve-se principalmente ao elevado custo dessa ajuda, ao impacto negativo nas suas próprias finanças e à falta de êxitos militares concretos. O prolongamento do conflito parece funcionar contra a Ucrânia, que está exausta, e também contra os seus aliados da Otan, não menos cansados desse conflito e do impacto nas suas próprias economias. Tudo isso sem entrar na espinhosa questão de quem vai pagar a reconstrução da Ucrânia -que aspira a aderir à União Europeia- quando o conflito terminar. A conta dessa guerra será muito salgada para a Europa Ocidental.

continua após o anúncio

A Alemanha, que há várias décadas depende do gás barato da Rússia, foi forçada a pagar preços muito altos desde o início dessa guerra. Isso é particularmente verdadeiro quando comparado à situação da França, que tem energia nuclear abundante, e aos Estados Unidos, que têm suas próprias reservas de gás natural. O gás consumido na Alemanha no início de 2023 custava de três a cinco vezes mais do que nos Estados Unidos, enquanto sua eletricidade era quatro vezes mais cara do que na França. A indústria alemã está pagando uma parte significativa dos prejuízos devido a essa situação energética anormal: uma fatura quase 40% mais onerosa do que antes da guerra e com uma evidente queda de competitividade a nível internacional. Analistas económicos estimaram que até ao final de 2023 esse conflito custaria à Alemanha cerca de 160 bilhões de euros, ou 4% do seu PIB.

De acordo com Agenda de El País, da Espanha, a economia alemã se caracteriza pela importância de seu setor industrial, que em 2021 representou quase 27% de seu PIB, em comparação com pouco mais de 22% para a zona do euro. Essa participação permaneceu bastante estável nos últimos 20 anos, com exceção de uma queda ligada à crise de 2008 e agora afetada pela guerra em curso entre Rússia e Ucrânia ( https://agendapublica.elpais.com/noticia/18691/alemania-recesion-cuales-son-motivos-qu-supone-union-europea ).Chovendo sobre o molhado: o novo e explosivo conflito que começou na Palestina desde o início de outubro adiciona problemas inesperados para a Alemanha e seus aliados europeus, que quase sem exceção tomaram partido a favor de Israel. E, em alguns casos, até fornecem apoio militar. Como aponta a análise da Deutsche Welle, a Alemanha está tentando encontrar um equilíbrio. Assim, por exemplo, seu chanceler Olaf Scholz argumenta que a segurança de Israel constitui uma "razão de Estado" para a Alemanha. Através da sua solidariedade ativa para com Israel, a Alemanha procura distanciar-se do pesado trauma do seu passado nacional-socialista.Quanto à relação germano-chinesa, é hoje muito mais tensa do que a promovida pela chanceler Angela Merkel entre 2005 e 2021. Enquanto Merkel tratou o governo chinês "com luvas de pelica" (de acordo com a análise da Deutsche Welle), o atual governo Scholz considera a China um "parceiro concorrente e rival sistêmico" da União Europeia. Uma postura retórica que não impediu que, em 2022, a China fosse, pelo sétimo ano consecutivo, o principal parceiro comercial da Alemanha. Por exemplo, a empresa alemã Volkswagen, a maior produtora de carros europeus, coloca 40% de sua produção na China.

Fratura política interna na Alemanha

Se as finanças da Alemanha não estão indo bem, o clima político interno não parece estar melhor. O mais recente capítulo da crise dos partidos socialdemocratas, verdes e liberais da coalizão de governo liderada por Olaf Scholz foi desencadeado em novembro, quando o Tribunal Constitucional alemão desautorizou o redirecionamento de 60 bilhões de euros (mais de US$ 65 bilhões) de créditos não utilizados durante a pandemia que o governo pretendia destinar a investimentos ecológicos e apoio à indústria. Segundo a Corte, tal realocação de despesas violava as rígidas regras orçamentárias do país. A reversão imposta pela justiça alemã, inevitavelmente, resultou em profunda tensão política, bem como um buraco orçamentário de 17 bilhões de euros (US$ 18,6 bilhões) para 2024. O governo não teve outra alternativa a não ser revisar drasticamente seus orçamentos para 2023 e 2024.

Paralelamente a essa complexa situação político-financeira alemã, e como mostram as recentes sondagens, há uma consolidação rápida e consistente das forças políticas de extrema-direita, que podem vencer as eleições de setembro próximo em três Estados do Leste: Brandeburgo, Saxônia e Turíngia. Por outro lado, não se deve esquecer que três meses antes, em junho, o eleitorado alemão elegerá nas urnas –como, aliás, acontecerá nos outros países da União Europeia– os seus deputados ao novo Parlamento Europeu.

Perspectivas sombrias para a decadente locomotiva europeia no marco de uma nova realidade política mundial onde, por toda parte, as crises econômico-financeiras abrem as portas do poder a projetos de direita, aventureiros e oportunistas. No entanto, os cenários são dinâmicos e em muitos países da Europa Ocidental as principais centrais sindicais e movimentos sociais antecipam mobilizações. A grande greve de seis dias convocada pelos médicos na Grã-Bretanha e que começou nas primeiras horas de 2024 mostra um caminho de resistência e não de resignação.

Sergi Ferrari é jornalista

Tradução: Rose Lima

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: