O plano macabro de tratar 200 mil mortos como uma história de sucesso

247 - Em artigo publicado no site Mother Jones , revista americana de viés progressista, o analista político e autor americano David Corn aponta a maneira como o número de mortes causadas pelo coronavírus será explorada por líderes políticos.

Segundo ele, a admissão de Donald Trump de que nos EUA ocorrerão em torno de 200 mil mortes ilustra uma postura macabra. Ele diz: “[A]gora que Trump não podia mais se apresentar como presidente da economia perfeita, ele se reformulou como o grande salva-vidas da América.” Corn se refere ao fato de que Trump, quando confrontado com o custo de se reabrir a economia na época da páscoa, como planejava (a estimativa é de que caso isso ocorresse 2.2 milhões de pessoas morreriam), mudou de postura.

Até para Trump, como aponta Corn, ficou nítido que “as semanas de negação, inação e conversa fiada perigosa - subestimando a ameaça, alegando que o vírus desapareceria em um clima melhor, dizendo que não era pior do que uma mera gripe, sugerindo que restrições sociais poderiam em breve ser retiradas”, obviamente, “não contribuíram para impedir que essa ameaça letal se alastrasse pelo país.”

Assim, a única forma de Trump se salvar politicamente é ele se posar como o “herói” que reduziu a previsão de 2.2 milhões para 200 mil. Ele ressalta: “[C]aso isso aconteça, Trump reivindicará que 2 milhões de americanos lhes devem suas vidas.”

No entanto, Corn destaca que a previsão de 200 mil pode não vir a ocorrer, já que, de acordo com a Dra. Deborah Brix, coordenadora da força tarefa contra o coronavírus da Casa Branca:“‘[S]e fizermos as coisas bem, quase perfeitamente, poderemos chegar à 100.000 a 200.000 mortes.’ E acrescentou: ‘Não temos certeza de que toda a América esteja respondendo de maneira uniforme’ - o que significa que não estamos fazendo as coisas quase perfeitamente.”

Ou seja, Trump jogou todas as suas fichas em 200 mil, uma aposta arriscada. A questão levantada por Corn é, assim, caso esta aposta não se materialize, qual seria o discurso adotado por Trump? Será que ele se recuperaria de tal falha?

No Brasil, uma dinâmica semelhante está em jogo.

De acordo com estudo do Imperial College de Londres, a postura adotada por Bolsonaro (isolamento somente para os grupos de risco) poderia levar a cerca de 1,15 milhão de mortes por COVID-19. Com isolamento, esta figura pode ser reduzida para algo em torno de 44 mil.

No entanto, a situação é diferente no sentido de que Bolsonaro, pelo menos por enquanto, não recuou tanto quanto Trump, apesar de, através de seu pronunciamento, ele ter evitado novas condenações a governadores que estão implementando quarentena.

Assim, caso Bolsonaro continue com a postura de não implementar a quarentena, se torna mais difícil ainda sua própria missão de suposto “herói da nação.”

Agora, Trump, como aponta Corn, por conta de sua habilidade política, talvez consiga se recuperar. Bolsonaro, ao que tudo indica, não conseguirá.

