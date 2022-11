Os Brics podem redefinir um equilíbrio de poder

Apoie o 247

ICL

Por Elson Conceição Pérez, no Granma - Em meio a um mundo dividido entre a fome, as guerras, os efeitos das mudanças climáticas e a concepção hegemônica imposta pelos Estados Unidos como filosofia de dominação global, surgem e se desenvolvem esperanças de união que, quando consolidadas, tornam-se verdadeiros muros de contenção contra o império arrogante.

Enquanto os noticiários, quase diariamente, dão conta da destinação, pelo presidente Joe Biden, de novas cifras milionárias de dólares para comprar armas e enviá-las para a Ucrânia – à semelhança do que faz a União Europeia, seguidora do que diz e faz Washington –, nações das chamadas "economias emergentes", em número cada vez maior, expõem desejos e documentos solicitando sua adesão ao conjunto dos países Brics, presentes e futuros de novos mecanismos de integração econômica.

Nenhuma guerra será capaz de acabar com as atuais calamidades sofridas por boa parte da população mundial. A rota da colaboração econômica e comercial é uma alternativa possível.

As armas causam mais mortes e mais gastos, enquanto a formação de blocos de países com economias emergentes, dispostos a colaborar e investir em ações de desenvolvimento que favoreçam o povo e não os consórcios militares, constitui uma esperança já presente no plano internacional.

Há mais de uma década surgiu o grupo Brics, formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, que representam metade da população mundial, 40% da superfície do planeta e 23% do Produto Interno Bruto global.

Este grupo pode ser visto como uma resposta ao desafio daqueles que criaram um mundo desigual em que há cada vez mais pobres, enquanto poucos controlam e usufruem de grandes riquezas.

O Brics tem como objetivo fortalecer os sistemas de acordos multilaterais entre esses países e com terceiros, e no âmbito internacional trabalha na criação de oportunidades e soluções econômico-financeiras, em setores como cultura, tecnologia, ciência, agricultura, saúde e bem-estar social, entre outros.

A sensatez de criar este grupo e que, ao mesmo tempo, nele se integrem novas economias nacionais, reflecte-se no fato de, enquanto em 2021 as nações emergentes que o compõem tinham uma quota de 8% do PIB mundial, e um crescimento médio de 4,4%, os países do G7, os mais ricos do mundo, que compõem Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, atingiram apenas 1,59% em média.

Como bloco, os países do Brics constituem um componente econômico insuperável por qualquer outro, mas, além disso, seu fortalecimento é confirmado pelo fato de já existirem vários países interessados ​​em aderir ao seu mecanismo, conforme solicitado pela República Islâmica do Irã, Argentina , Argélia, Cazaquistão, Turquia, Indonésia e Malásia, entre outros.

Que essa seja a tendência é uma boa notícia que traz esperança, em meio a um contexto cheio de frustrações e desigualdades, em que puxar o gatilho da guerra teve mais prioridade do que produzir alimentos e curar doenças.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.