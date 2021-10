“Partido Democrata desconecta pautas identitárias da luta de classes”, diz Brian Mier

Em participação na TV 247, o jornalista criticou a separação que o partido de Joe Biden faz entre lutas identitárias e luta de classes, o que é usado para o avanço do capitalismo. E defendeu que todos da esquerda “abracem a luta identitária juntamente com a luta de classes” edit

247 - O jornalista Brian Mier comentou, em entrevista à TV 247, o caso do Superman bisexual , que provocou a demissão do jogador de vôlei Maurício Souza do Minas Tênis Clube nesta semana, após pressão dos patrocinadores.

Primeiramente, Brian lembrou que pouco importa a sexualidade de um personagem ficcional, portanto, que não existe. “O Superman é um personagem fictício, ele pode ser qualquer coisa. Ele não existe. Parece que as pessoas esqueceram isso”, disse. O novo personagem da DC que se assume bissexual é o filho de Clark Kent, John Kent.

Em seguida, o jornalista fez críticas ao Partido Democrata, nos Estados Unidos, que segundo ele separa as “pautas identitárias” da luta de classes. “O Partido Democrata vem desde os anos 60 desvinculando todas as pautas identitárias da luta de classes. Então, o problema é pauta identitária desvencilhada da luta de classes”, destacou.

“Isso é como os liberais dividem a esquerda. Joe Biden, por exemplo, se ajoelhou em solidariedade com o [movimento] ‘Vidas Negras Importam’ e depois aumentou verba para a polícia. Ele coloca uma mulher trans num cargo de ministério, mas não faz nada estruturalmente. Essa é a estratégia dos liberais, de sequestrar a pauta identitária para avançar o capitalismo. E a briga fica toda em cima das pessoas que são de esquerda”, completou.

O analista defendeu ainda que “quem está na esquerda precisa andar na frente com as pautas identitárias sempre vinculadas à luta de classes”.

