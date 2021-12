Qual é a verdadeira e boa democracia?

A democracia significa “governança do povo” e ”direitos com o povo” edit

Rádio Internacional da China - O governo chinês lançou neste sábado (4) o Livro Branco intitulado Democracia da China, o qual apresenta o conceito da democracia da China, seu planejamento institucional e sua prática bem-sucedida. O documento aponta que “a posição do povo como dono do país é a essência e o núcleo da democracia da China”.

A democracia significa “governança do povo” e ”direitos com o povo”. Entretanto, alguns países ocidentais distorceram o conceito, considerando os sistemas eleitorais ocidentais como "uma pessoa, um voto" e a competição partidária como o único padrão de democracia. As práticas da democracia popular em todos os processos da China, promovida desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, provaram que há diversos modos para se realizar a democracia e o melhor modo é o mais conveniente. Além disso, a chave para saber se um país é democrático é identificar se o povo é dono do país.

Qual democracia é a verdadeira democracia? Na verdade há dois padrões. Por exemplo, se o povo está satisfeito e confia no governo. De acordo com uma sondagem de opinião pública realizada por uma instituição ocidental, 90% dos chineses estão satisfeitos com o governo chinês e a taxa tem sido mantida por vários anos consecutivos. Esta é um reflexo da grande vitalidade da democracia da China.

A democracia é diversificada e o mundo é colorido. A prática bem-sucedida da democracia chinesa provou que a democracia ocidental não representa o único modo e padrão integral de democracia. Assim, o Ocidente não tem o direito de definir e julgar a democracia presente na China. No futuro, a China continuará a desenvolver sua democracia popular em todos os processos, promover a democratização das relações internacionais, bem como o desenvolvimento e o progresso da civilização política da humanidade.

Os políticos ocidentais que praticam a realidade antidemocrática em nome da "democracia" devem concentrar sua energia no povo e não se enveredar pelo caminho errado, traindo os valores democráticos.

