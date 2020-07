Reparações da escravidão: uma nova pauta na política

Leonardo Sobreira, 247 - A questão das reparações históricas para negros vem ganhando popularidade no cenário internacional. O assassinato de George Floyd e os protestos liderados pelo movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos serviram de estopim para que o tópico começasse a ser tratado com mais seriedade por políticos e sociedade civil.

Historicamente, é raro que países admitam seus erros e ajam de maneira a corrigi-los. O caso mais conhecido é o da Alemanha pós-Nazista, que indenizou famílias judias após a Segunda Guerra Mundial e, recentemente, ampliou a disponibilidade de fundos disponíveis a famílias sobreviventes do Holocausto. Políticas de reparação também foram implementadas na África do Sul após o Apartheid e nos EUA, como punição aos campos de concentração para Japoneses e seus descendentes na Segunda Guerra Mundial.

A escravidão parece não ser vista no mesmo pedestal que tais eventos. As discussões sobre possíveis reparações a negros são constantemente estigmatizadas. O ex-presidente americano Barack Obama as vê como “impraticáveis,” e dois terços da população americana, de acordo com um levantamento da Gallup , as opõem. Porém, o assassinato de George Floyd e os protestos liderados pelo movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos serviram de estopim para que o tópico começasse a ser tratado com mais seriedade por políticos e sociedade civil.

No entanto, movimentos nos EUA e Reino Unido evidenciam uma ressurgência de argumentos pró-reparação. Como apontado pelo New York Times , o candidato democrata de Kentucky ao Senado americano, Charles Booker, menciona o tópico das reparações em seu site de campanha. Jamaal Bowman, candidato nas primárias pelos Democratas em Nova York, declarou publicamente que também acredita nas reparações como forma de se reparar o dano histórico causado pela escravidão.

Recentemente, o Guardian , maior jornal britânico, também colocou seu peso por trás da causa. O Reino Unido, inegavelmente, se beneficiou do comércio de escravos. “Os proventos da escravidão e o trabalho exploratório que a sucedeu geraram os lucros que possibilitaram a modernização econômica do Reino Unido. A pobreza sistemática existente no Caribe pode ser traçada diretamente à era da escravidão e colonialismo, no final da qual o Reino Unido se retirou deixando 60 por cento da população local analfabeta.”

No Brasil , que viu suas elites econômicas se beneficiarem ao longo de mais de 300 anos da escravidão, raramente o tópico é mencionado. Cinco milhões de escravos foram trazidos da África para o Brasil entre 1550 e 1856, e 660 mil morreram apenas durante a travessia transatlântica. O país é signatário da Declaração de Durban, assim assumindo responsabilidade por estes crimes. No entanto, é necessário ir muito além para se realmente amenizar o peso da escravidão na nossa sociedade.

