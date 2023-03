Seymour Hersh acusa os EUA de 'encobrimento' do caso Nord Stream

Jornalista diz que funcionários do governo têm alimentado a imprensa com falsidades para “proteger um presidente que tomou uma decisão imprudente e agora está mentindo sobre isso” edit

Apoie o 247

ICL

Por Jake Johnson, no Common Dreams, tradução automática no ConsortiumNews

Em uma continuação de sua história explosiva acusando o presidente dos EUA, Joe Biden, de ordenar a sabotagem dos oleodutos Nord Stream , o veterano jornalista americano Seymour Hersh acusou na quarta-feira que a Casa Branca — em colaboração com o chanceler alemão Olaf Scholz — está tentando uma “cobertura de sua operação” ao “alimentar” falsas narrativas alternativas para a imprensa, principalmente o The New York Times.

O relatório inicial de Hersh, baseado em fontes anônimas, foi rapidamente descartado pelo governo Biden, com o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, chamando o relato detalhado de fevereiro de “falso” e sugerindo que aqueles que acreditam em sua versão dos eventos são “ingênuos” e “crédulos”.

Hersh, que denunciou o massacre de civis vietnamitas pelas forças americanas em My Lai e a tortura de detidos na prisão de Abu Ghraib no Iraque, revidou com força o governo Biden na quarta-feira e criticou a imprensa americana por não pressionar a Casa Branca no Ataque de setembro, que tem grandes implicações geopolíticas.

“Assessores de imprensa da Casa Branca e da Agência Central de Inteligência negaram consistentemente que a América fosse responsável pela explosão dos oleodutos, e essas negações pró-forma foram mais do que suficientes para a imprensa da Casa Branca”, escreveu Hersh em seu Substack.

“Não há evidências de que qualquer repórter designado para lá ainda não tenha perguntado ao secretário de imprensa da Casa Branca se Biden fez o que qualquer líder sério faria: formalmente 'encarregar' a comunidade de inteligência americana de conduzir uma investigação profunda, com todos os seus ativos, e descobrir quem cometeu o ato no Mar Báltico”, continuou o jornalista. “Segundo uma fonte da comunidade de inteligência, o presidente não fez isso, nem fará. Por que não? Porque ele sabe a resposta.

Funcionários da Noruega, Alemanha e Suécia disseram às Nações Unidas no mês passado que ainda estão investigando as explosões que danificaram gravemente os oleodutos Nord Stream, desencadeando um pesadelo ambiental e especulações imediatas sobre quem foi o responsável. Essa especulação está em andamento, com investigações oficiais e não oficiais tentando determinar o perpetrador.

O oleoduto Nord Stream 2 — ao qual Biden se opôs veementemente — nunca se tornou operacional, pois o governo alemão o suspendeu pouco antes da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Durante uma coletiva de imprensa no final do mês passado, Price disse que os EUA “não fazem parte desta investigação porque existem países em cujo território soberano este ataque ocorreu, e estamos adiando para eles conduzirem esta investigação”.

Em 7 de março, quase um mês depois que Hersh publicou seu relatório, o The New York Times publicou uma reportagem — também baseada em fontes anônimas — alegando que “novas informações revisadas por autoridades americanas” indicam que “um grupo pró-ucraniano executou o ataque ao Oleodutos Nord Stream no ano passado.”

O governo ucraniano negou qualquer envolvimento no ataque.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.