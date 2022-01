Vítima de transfobia pela 2ª vez, Linn da Quebrada diz que 'todas as travestis devem ser tratadas no feminino'

Postagem nas redes sociais foi feita após uma pergunta do público exibida no telão da casa do BBB se referir a ela pelo pronome masculino edit

247 - O perfil de Linn da Quebrada voltou a usar as redes sociais para criticar a transfobia de que ela foi vítima no reality show Big Brother Brasil, quando foi chamada pelo pronome masculino pela participante Eslovênia e pelo público. “Todas as travestis devem ser tratadas no feminino”, diz a postagem da atriz e cantora no Twitter.

No sábado (22), o nome de Linn da Quebrada esteve entre os assuntos mais comentados da rede social após uma mensagem do público se referir a ela, uma mulher trans, como sujeito masculino. “Você está solteiro? Estão perguntando aqui kkkk”, dizia a pergunta exibida no telão da casa.

Os internautas apontaram transfobia contra Linn e e levantaram a hashtag “Linn merece respeito” no Twitter.

Confira a postagem de Linn da Quebrada sobre o assunto.

Todas as travestis devem ser tratadas no feminino.

