Rádio Internacional da China - “Depois de passar por muitas provações duras, o nosso Partido ainda é muito vigoroso porque insistimos sempre na administração rigorosa do Partido”, disse o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, na Conferência Comemorativa pelo Centenário do PCCh realizada no último dia 1º de julho.

A história de cem anos demonstra que o segredo da vitória do PCCh é ter a coragem de realizar a autorrevolução, ou seja, ousar corrigir seus próprios erros. A luta contra a corrupção é um ótimo exemplo disso.

Em 1926, ou seja, cinco anos depois da criação do PCCh, o Partido já elaborou seu primeiro documento de regulamentos anticorrupção. O Partido nunca parou de reforçar as regras de disciplina para seus membros. Depois do 18º Congresso Nacional do PCCh, realizado em 2012, a luta contra a corrupção é forte e sem precedentes. Desde então, mais de 3,8 milhões de casos foram investigados e mais de 4 milhões de pessoas foram devidamente punidas.

A corrupção é um desafio comum para todos os partidos políticos do mundo. Porém, nenhum outro partido tomou medidas tão rigorosas como o PCCh. Agora, o Partido já criou um ambiente em que seus membros não ousam, não podem e não querem ser corruptos.

O PCCh entende que a corrupção é uma questão relacionada a sua eficácia de combate e ao apoio do povo, ou mais simplesmente, questão de vida ou morte. Segundo dados publicados no final de 2020 pela Administração Estatal de Estatísticas da China, 95,8% dos chineses pesquisados têm confiança no PCCh, pois o Partido pode conter eficazmente a corrupção.

O professor da Universidade da Amizade do Povo da Rússia, Yuri Tavrovsky, disse que a luta contra a corrupção faz com que o PCCh consiga mais apoio do seu povo, o que será uma base para se ter mais sucesso na política e na economia. O pesquisador cubano sobre política internacional, José Robaina, tem uma opinião semelhante. Ele acha também que a administração rigorosa do PCCh é uma boa experiência para Cuba.

Por ser o partido no poder do país mais populoso do mundo, o PCCh precisa sempre de autoaperfeiçoamento e autorreforma para tomar o caminho certo na busca da revitalização da nação chinesa.

É fato que os assuntos da China dependem do desempenho do PCCh. A vitalidade e a força do Partido decidem o destino do país.

