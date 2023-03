Xi Jinping: Dar as mãos no caminho da modernização

O presidente chinês, Xi Jinping, fez na última quarta-feira (15) o discurso de abertura em reunião com partidos políticos do mundo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, fez na última quarta-feira (15) o discurso de abertura na Reunião de Alto Nível do Partido Comunista da China (PCCh) com partidos políticos do mundo. Leia a íntegra.

"Líderes de partidos políticos de todo o mundo, senhoras e senhores, amigos,

É um grande prazer me juntar a todos vocês para a discussão sobre o "Caminho para a modernização: a responsabilidade dos partidos políticos".

A história do desenvolvimento humano é cheia de reviravoltas. Da mesma forma, a jornada de cada país para explorar o caminho da modernização também é árdua. No mundo de hoje, múltiplos desafios e crises estão interligados. A recuperação econômica global continua lenta, o hiato de desenvolvimento está aumentando, o ambiente ecológico está se deteriorando e a mentalidade da Guerra Fria persiste. O processo de modernização da humanidade mais uma vez atingiu uma encruzilhada histórica.

Polarização ou prosperidade comum? Pura busca materialista ou avanço material e cultural-ético coordenado? Esvaziar o lago para pescar ou criar harmonia entre o homem e a natureza? Jogo de soma zero ou cooperação ganha-ganha? Copiar o modelo de desenvolvimento de outros países ou alcançar o desenvolvimento independente à luz das condições nacionais? De que tipo de modernização precisamos e como podemos alcançá-la? Confrontados com estas questões, os partidos políticos, enquanto força importante que dirige e impulsiona o processo de modernização, têm o dever de fornecer respostas. Gostaria de compartilhar aqui algumas das minhas observações.

Devemos colocar o povo em primeiro lugar e garantir que a modernização seja centrada no povo. Os povos são os criadores da história e são o alicerce e a mais poderosa força no avanço da modernização. O objetivo final da modernização é o desenvolvimento livre e integral das pessoas. Para que um caminho de modernização funcione e funcione bem, ele deve colocar as pessoas em primeiro lugar. A modernização não é apenas sobre indicadores e estatísticas no papel, é mais a entrega de uma vida feliz e estável para as pessoas. Com foco nas aspirações do povo por uma vida melhor e maior progresso da civilização, os partidos políticos devem se esforçar para alcançar abundância material, integridade política, enriquecimento ético-cultural, estabilidade social e ambientes de vida agradáveis para que a modernização atenda melhor às preocupações e atender às necessidades diversificadas das pessoas. Desta forma, a modernização promoverá o desenvolvimento sustentável da humanidade não apenas aumentando o bem-estar desta geração, mas também protegendo os direitos e interesses das gerações futuras.

Devemos defender o princípio da independência e explorar caminhos diversificados para a modernização. A modernização não é "uma patente exclusiva" de um pequeno punhado de países, nem é uma questão de resposta única. Não pode ser realizada como uma receita de bolo ou um simples "copiar e colar". Para qualquer país alcançar a modernização, ele precisa não apenas seguir as leis gerais que regem o processo, mas, mais importante, considerar suas próprias condições nacionais e características únicas. É o povo de um país que está em melhor posição para dizer que tipo de modernização melhor lhe convém. Os países em desenvolvimento têm o direito e a capacidade de explorar de forma independente o caminho da modernização com suas características distintivas com base em suas realidades nacionais. Devemos desenvolver nosso país e nossa nação com nossas próprias forças, e devemos manter um firme controle sobre o futuro do desenvolvimento e progresso de nosso país. Devemos respeitar e apoiar os caminhos de desenvolvimento escolhidos de forma independente por diferentes povos para abrir em conjunto uma nova perspectiva de modernização da humanidade que seja como um jardim onde desabrocham cem flores.

Devemos defender os princípios fundamentais e abrir novos caminhos e garantir a continuidade do processo de modernização. Diante de vários novos problemas, condições e desafios no processo de modernização, os partidos políticos devem assumir responsabilidades com ousadia e excelência em seu trabalho. Devemos quebrar os grilhões do pensamento obsoleto, remover barreiras institucionais, explorar novos métodos e novas abordagens e abrir novos caminhos em teorias e práticas para incutir dinamismo incessante no processo de modernização. Devemos trabalhar juntos para reformar e desenvolver o sistema de governança global e tornar a ordem internacional mais justa e equitativa à medida que avançamos na modernização da humanidade em um ambiente de direitos iguais, oportunidades iguais e regras justas para todos.

Devemos ajudar os outros a ter sucesso enquanto buscamos nosso próprio sucesso e garantir que todos possam desfrutar dos resultados da modernização. A humanidade vive em uma comunidade com um futuro compartilhado onde ascendemos e caímos juntos. Para qualquer país alcançar a modernização, ele deve buscar o desenvolvimento comum por meio da solidariedade e da cooperação e seguir os princípios de contribuição conjunta, benefícios compartilhados e resultados ganha-ganha. Os pioneiros devem apoiar sinceramente outros países em seu desenvolvimento. Ninguém será visto sob uma luz mais favorável depois de apagar a lâmpada dos outros; nem irá mais longe bloqueando o caminho dos outros. Devemos compartilhar oportunidades, criar um futuro juntos e aumentar o bolo da modernização da humanidade para garantir que mais pessoas aproveitem os resultados da modernização de maneira mais justa. Nós nos opomos firmemente à prática de preservar o próprio privilégio de desenvolvimento, suprimindo e contendo o esforço de outros países para alcançar a modernização.

Devemos seguir em frente com o empreendimento e garantir uma liderança firme sobre a modernização. A modernização não cai no nosso colo automaticamente. É o resultado de um trabalho árduo com forte iniciativa histórica. Os partidos políticos são a força motriz da modernização. Seus valores, capacidade de liderar e governar, ethos, força de vontade e caráter têm relação direta com a orientação e o futuro do processo de modernização. Como disse um antigo filósofo chinês: "Aquele que vence a si mesmo é forte." Os partidos políticos devem integrar a construção partidária com a modernização nacional, seguir em frente com iniciativa e determinação, e superar-se. Assim, terão confiança, determinação e capacidade para responder aos desafios e questões que os tempos colocam, corresponder às expectativas dos povos, orientar o rumo e mobilizar forças para a causa da modernização.

Senhoras e senhores, amigos,

Alcançar a modernização é um sonho que o povo chinês busca realizar desde os tempos modernos. A jornada de mais de 100 anos que o Partido percorreu para unir e liderar o povo chinês na busca do rejuvenescimento nacional também é uma exploração de um caminho para a modernização. Graças aos esforços incessantes de geração após geração, encontramos nosso próprio caminho para a modernização.

O 20º Congresso Nacional do PCCh propôs promover o rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes através de um caminho chinês para a modernização. A modernização chinesa é de uma enorme população, de prosperidade comum para todos, de avanço material e ético-cultural, de harmonia entre a humanidade e a natureza e de desenvolvimento pacífico. Está enraizada em nossas condições nacionais e também se baseia na experiência de outros países. Ela carrega a marca da história e da cultura tradicional e também contém elementos modernos. Ela traz benefícios para o povo chinês e também promove o desenvolvimento comum do mundo. É um caminho seguro para construirmos uma nação mais forte e realizarmos o rejuvenescimento da nação chinesa. É também um caminho que devemos percorrer para buscar o progresso da humanidade e a harmonia para todo o mundo. Permaneceremos comprometidos com a direção certa, as teorias certas e o caminho certo. Não desviaremos do curso mudando nossa natureza ou abandonando nosso sistema. Como nosso próprio futuro está intimamente ligado ao de outros países e povos, esforçar-nos-emos para oferecer novas oportunidades para o desenvolvimento mundial, dar novo ímpeto à exploração dos caminhos da humanidade para a modernização e dar novas contribuições para a teoria e prática da modernização da humanidade à medida que fizermos novos progressos na modernização chinesa.

O PCCh continuará a buscar o desenvolvimento de alta qualidade e a promover o crescimento e a prosperidade globais. Aceleraremos a construção de um novo paradigma de desenvolvimento que promova abertura de alto padrão e expansão constante de acesso a mercados. A porta da China só se abrirá mais. À medida que modernizamos ainda mais nosso sistema industrial, forneceremos ao mundo mais e melhores produtos fabricados e criados na China, e com um mercado chinês de maior escala e demanda mais forte. Continuaremos a apoiar e ajudar os países em desenvolvimento em sua busca por desenvolvimento, industrialização e modernização mais rápidos e a oferecer soluções chinesas e força para reduzir a distância Norte-Sul e alcançar o desenvolvimento comum. O PCCh está pronto para trabalhar com partidos políticos de todos os outros países para promover a cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota, acelerar a implementação sólida da Iniciativa de Desenvolvimento Global, promover novos impulsionadores para o desenvolvimento global e construir uma comunidade global de desenvolvimento.

O PCCh continuará a salvaguardar a equidade e a justiça internacionais e a promover a paz e a estabilidade mundiais. Ao avançar na modernização, a China não trilhará o antigo caminho da colonização e da pilhagem, nem o caminho tortuoso de alguns países para buscar a hegemonia quando se fortalecem. O que a China persegue é o caminho certo para o desenvolvimento pacífico. Procuramos resolver as diferenças por meio do diálogo e resolver as disputas por meio da cooperação. Opomo-nos firmemente à hegemonia e à política de poder em todas as suas formas. Defendemos a solidariedade e a mentalidade ganha-ganha ao lidar com desafios de segurança complexos e interligados para estabelecer uma arquitetura de segurança justa e equitativa que seja construída e compartilhada por todos. O mundo não precisa de uma nova Guerra Fria. A prática de alimentar a divisão e o confronto em nome da democracia é em si uma violação do espírito da democracia. Não receberá nenhum apoio. O que isso traz é apenas um dano sem fim. Uma China modernizada fortalecerá a força para a paz mundial e a justiça internacional. Não importa o nível de desenvolvimento que a China alcance, ela nunca buscará hegemonia ou expansão.

O PCCh continuará a promover intercâmbios entre civilizações e aprendizado mútuo e promover o progresso das civilizações humanas. Em todo o mundo, países e regiões escolheram diferentes caminhos para a modernização, que estão enraizados em suas civilizações únicas e longas. Todas as civilizações criadas pela sociedade humana são esplêndidas. É nelas que o impulso de modernização de cada país extrai sua força e de onde vem sua característica única. Elas, transcendendo o tempo e o espaço, deram conjuntamente importante contribuição ao processo de modernização da humanidade. A modernização chinesa, como uma nova forma de avanço humano, aproveitará os méritos de outras civilizações e tornará mais vibrante o jardim das civilizações mundiais.

Senhoras e senhores, amigos,

Uma única flor não faz a primavera, enquanto cem flores em plena floração trazem a primavera ao jardim. Como o futuro de todos os países está intimamente conectado, a tolerância, a convivência, o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre diferentes civilizações desempenham um papel insubstituível no avanço do processo de modernização da humanidade e no florescimento do jardim das civilizações mundiais. Aqui, desejo propor a Iniciativa de Civilização Global.

Defendemos o respeito pela diversidade das civilizações. Os países precisam defender os princípios de igualdade, aprendizado mútuo, diálogo e inclusão entre as civilizações, e permitir que as trocas culturais transcendam o estranhamento, o aprendizado mútuo transcenda os confrontos e a coexistência transcenda os sentimentos de superioridade.

Defendemos os valores comuns da humanidade. Paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade são as aspirações comuns de todos os povos. Os países precisam manter a mente aberta para apreciar as percepções de valores por diferentes civilizações e abster-se de impor seus próprios valores ou modelos aos outros e de alimentar o confronto ideológico.

Defendemos a importância da herança e inovação das civilizações. Os países precisam aproveitar plenamente a relevância de suas histórias e culturas para os tempos atuais e impulsionar a transformação criativa e o desenvolvimento inovador de suas belas culturas tradicionais.

Defendemos intercâmbios e cooperação internacionais robustos de pessoa para pessoa. Os países precisam explorar a construção de uma rede global para o diálogo e a cooperação entre civilizações, enriquecer o conteúdo dos intercâmbios e expandir as vias de cooperação para promover a compreensão mútua e a amizade entre as pessoas de todos os países e promover conjuntamente o progresso das civilizações humanas.

Estamos prontos para trabalhar em conjunto com a comunidade internacional para abrir uma nova perspectiva de maior intercâmbio e entendimento entre diferentes povos e melhor interação e integração de culturas diversificadas. Juntos podemos tornar o jardim das civilizações do mundo colorido e vibrante.

O PCCh está empenhado em fortalecer o intercâmbio e a cooperação com outros partidos políticos para perseguir juntos a causa justa. Estamos prontos para aprofundar as interações com partidos e organizações políticas de outros países para ampliar a convergência de ideias e interesses. Vamos alavancar a força de um novo tipo de relações partidárias para a construção de um novo tipo de relações internacionais e expandir as parcerias globais ao promover parcerias mais fortes com os partidos políticos do mundo. O PCCh está disposto a compartilhar experiências de governança com partidos e organizações políticas de outros países para que juntos possamos dar grandes passos no caminho da modernização rumo à construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Senhoras e senhores, amigos,

Certamente haverá contratempos na jornada da humanidade para a modernização, mas o futuro é brilhante. O PCCh está disposto a trabalhar com todos vocês para garantir que diferentes impulsos de modernização formem uma força poderosa impulsionando a prosperidade e o progresso do mundo e avançando sem parar no longo rio da história!

Obrigado."

Publicado em Resistência

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.