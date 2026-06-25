GM amplia investimentos no Brasil e chega a R$ 10,5 bilhões

247 - A General Motors (GM) anunciou a ampliação de investimentos no Brasil, que já chegam a R$ 10,5 bilhões, com foco em tecnologia, híbridos e empregos, em um novo ciclo de expansão que reforça a presença da montadora no país até 2028. A iniciativa inclui modernização industrial, novos produtos e fortalecimento das operações locais.

A GM anunciou um aporte adicional de R$ 3,5 bilhões para sua base industrial no Brasil, que se soma ao plano de R$ 7 bilhões divulgado em 2024. O investimento foi apresentado em Brasília (DF) e consolida um total de R$ 10,5 bilhões direcionados principalmente às operações da empresa no estado de São Paulo.

Expansão industrial e novos produtos

O novo pacote de investimentos será destinado à renovação do portfólio da Chevrolet, à incorporação de novas tecnologias nos veículos produzidos e comercializados no Brasil e à ampliação da oferta de modelos híbridos.

Além disso, o plano prevê modernização das fábricas, expansão das capacidades de engenharia e manufatura e fortalecimento da competitividade da indústria automotiva nacional, com impacto direto na geração de empregos qualificados.

Alckmin destaca impacto econômico e industrial

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), comentou o anúncio em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (25), destacando os efeitos do investimento para a economia brasileira e para a indústria nacional.

“Recebi uma excelente notícia da GM para o Brasil e, em especial, para a indústria nacional. A montadora anunciou investimentos adicionais de R$ 3,5 bilhões, que se somam ao plano de R$ 7 bilhões anunciado para o ciclo 2024-2028. É um aporte que fortalece a capacidade produtiva do país, estimula a inovação tecnológica, contribui para a geração de empregos qualificados e reafirma a importância do Move Brasil do presidente Lula e a confiança no potencial da economia brasileira. Ao ampliar sua presença industrial no Brasil, a GM ajuda a consolidar o país como um polo estratégico de produção, engenharia e desenvolvimento de novas tecnologias para a mobilidade do futuro”.

Transformação tecnológica do setor automotivo

O presidente da General Motors América do Sul, Thomas Owsianski, afirmou que o setor automotivo vive uma fase de mudanças profundas, impulsionadas pela transição tecnológica.

“A indústria automotiva vive um período de profunda transformação tecnológica. Este investimento amplia nossa capacidade de desenvolver e produzir veículos competitivos no Brasil, acelera a adoção de novas tecnologias e contribui para a formação de competências e empregos que serão essenciais para o futuro da mobilidade”, disse.

Owsianski também ressaltou a importância do ambiente de negócios brasileiro para sustentar investimentos de longo prazo no setor automotivo.

“Decisões de investimento dessa magnitude exigem visão de longo prazo e um ambiente que ofereça previsibilidade, segurança jurídica e condições adequadas para a produção local. O Brasil reúne uma sólida base industrial, capacidade de engenharia, mercado consumidor relevante e profissionais altamente qualificados. Esses fatores, aliados a um ambiente favorável ao investimento, são fundamentais para sustentar o desenvolvimento da indústria automotiva e ampliar o papel do país como polo produtor e exportador da General Motors para a América do Sul”, afirmou.