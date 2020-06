6h30 - PAZ E BEM - Programa sobre meditação e espiritualidade, conduzido pelo jornalista Mauro Lopes

7h às 9h30 -BOM DIA 247 - Programa de análise do noticiário, apresentado pelo jornalista Leonardo Attuch, com entrevistas e comentários de Tereza Cruvinel, Paulo Moreira Leite, Alex Solnik, Breno Altman, Marcelo Auler, Renato Rovai, Cynara Menezes, Brian Mier, Nathalia Urban, Rodrigo Vianna e Florestan Fernandes Júnior. (Observação: aos sábados e domingos, o programa é apresentado às 10h).





11h às 13h - GIRO DAS 11 - Telejornal apresentado pelo jornalista Mauro Lopes, com as principais notícias do dia, entrevistas e atenção especial às vozes das periferias da sociedade brasileira.





18h30 às 21h - BOA NOITE 247 - Telejornal ancorado pelos jornalistas Rodrigo Vianna e Gisele Federicce, com apresentação de Dayane dos Santos e Dafne Ashton, com análise do noticiário, entrevistas e comentários de Eduardo Moreira, Mônica de Bolle, Paulo Gala, Paulo Moreira Leite, Tereza Cruvinel e Alex Solnik. (Observação: aos sábados e domingos, o programa é apresentado às 20h).





22h - O DIA EM 20 MINUTOS - Resumo das principais notícias do dia, apresentado por Aquiles Lins.





23h - LIVE DO CONDE - Análise descontraída dos fatos do dia, apresentada pelo professor e linguista Gustavo Conde.





Programas adicionais:

A grade de programação é complementada com entrevistas, debates e programas fixos como “Ferréz em construção”, apresentado pelo escritor Ferréz, “Análise política com Rui Costa Pimenta”, “Estado de direito”, “Lugar de escuta” e “O mundo como ele é”, “Conexão Lisboa” entre outros.