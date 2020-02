Livraria 247

Em poucos anos, Olavo de Carvalho, passa a ocupar o centro do poder político brasileiro. Considerado o guru ideológico do governo Bolsonaro, é responsável pela indicação de pelo menos dois ministros e vem sendo o mentor intelectual de vários ocupantes de cargos na administração e na política.

Este “Lula e a Espiritualidade: oração, meditação e militância” surgiu a partir de uma correspondência com Lula. A formulação que é o título do livro apareceu especificamente numa carta de Luiz Inácio Lula da Silva em 16 de julho de 2019.

De jornalista a youtuber

Fundador do site de notícias Brasil 247 e da TV 247, que formam o maior grupo de comunicação progressista do Brasil, o jornalista Leonardo Attuch narra no livro “De jornalista a youtuber” como migrou dos grupos tradicionais de comunicação para as novas plataformas de mídia