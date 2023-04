73% da população é contra garimpo em terra indígena, aponta Datafolha

Apoie o 247

247 — De acordo com uma pesquisa recente do Datafolha , realizada nos dias 29 e 30 de março de 2023 com 2.028 pessoas de 126 municípios brasileiros maiores de 16 anos, 73% da população é contra o garimpo em terras indígenas. Além disso, a maioria dos brasileiros acredita que essa atividade é a principal responsável pela morte de pessoas no território Ianomâmi.

Três em cada quatro brasileiros concordam que a Justiça deve punir empresários que lucram com o ouro ilegal e liberar os garimpeiros. Entre esses, 57% concordam totalmente com a punição aos empresários e liberação dos garimpeiros. Por outro lado, 36% dos empresários acreditam que o governo deveria permitir a atividade garimpeira em terras indígenas, o que representa um aumento de 12 pontos percentuais em relação à opinião da população em geral.

No que diz respeito à opinião sobre a dependência dos indígenas em relação ao governo, 79% dos entrevistados acham que eles deveriam desenvolver atividades econômicas para não dependerem de recursos estatais.

É interessante observar que, em uma pesquisa anterior do Datafolha sobre o mesmo tema em 2019, 86% dos brasileiros rejeitaram a permissão de mineração em territórios indígenas, contra os 73% que discordaram da afirmação na pesquisa atual. Além disso, 24% dos entrevistados são favoráveis ao garimpo em terras indígenas, enquanto 2% não sabem e 1% não concorda nem discorda.

Em relação à opinião sobre o garimpo ser a principal causa de mortes de indígenas, 70% dos entrevistados concordam com essa afirmação, enquanto apenas 49% dos empresários concordam.

