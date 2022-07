Acusados de matar Bruno Pereira e Dom Phillips viram réus

Apoie o 247

247 - A Justiça Federal em Tabatinga (AM) aceitou nesta sexta-feira (22) uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra três pessoas por conta do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, no Vale do Javari, na Amazônia, no mês passado.

Amarildo da Costa Oliveira (conhecido por "Pelado"), Oseney da Costa de Oliveira ("Dos Santos") e Jefferson da Silva Lima ("Pelado da Dinha") viraram réus por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Os três estão presos preventivamente em Manaus (AM) sem prazo limite para a detenção.

