Advogado do clã Bolsonaro, Wassef consegue liberar na Justiça madeira retida na gestão de Salles

Metrópoles - O Tribunal Federal Regional da 1ª Região (TRF-1) liberou a restituição de madeira apreendida pela Operação Handroanthus GLO, da Polícia Federal.

O material foi confiscado na gestão do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, na divisa entre Pará e Amazonas. Essa foi a maior apreensão de madeira nativa ilegal da história do país: foram 131,1 mil metros cúbicos.

