Aeronave de garimpeiros é incendiada na Terra Ianomâmi após autoridades fecharem corredor aéreo

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que uma aeronave utilizada para o transporte ilegal de garimpeiros e escoamento de minérios na Terra Indígena Ianomâmi, em Roraima, foi incendiada na madrugada de quarta-feira (12). Foi o segundo avião incendiado por autoridades, cinco dias após o fechamento dos corredores aéreos na região. Não foram encontrados garimpeiros no local.

As destruições fazem parte de ações de combate ao tráfego aéreo ilegal. De acordo com a FAB, são permitidos na região somente aeronaves militares ou voos autorizados enviados por órgãos públicos envolvidos em uma operação conta o garimpo ilegal no País.

Participam das ações integrantes de instituições como Polícia Rodoviária Federal (PRF), Forças Armadas e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As operações começaram em janeiro. Indígenas ianomâmis estão sofrendo com problemas como desnutrição grave e malária. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, 99 crianças do povo ianomâmi morreram em 2022 por conta do garimpo ilegal na região. A pasta estima que mais de 500 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos.

