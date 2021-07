Amazônia: área quatro vezes maior que a cidade de SP está sob risco de queimada na temporada do fogo, diz Ipam

247 - O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e do Woodwell Climate Research apontaram em um estudo publicado nesta quarta-feira (30) que cinco mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia estão sob risco de queimada na temporada do fogo de 2021, com início previsto para julho. A área equivale a cinco mil campos de futebol ou quatro vezes a cidade de São Paulo. As informações foram publicadas pelo portal G1.

"Há quase 5 mil quilômetros quadrados de área, quase quatro vezes o município de São Paulo, com vegetação derrubada e seca só esperando alguém chegar com o fogo. A queimada, nesse caso, é a última etapa do desmatamento, a forma mais barata e rápida de limpar o terreno para seu uso posterior", disse o levantamento.

Os pesquisadores destacaram que o fogo na Amazônia não é natural, mas provocado, principalmente, pelo desmatamento da floresta, e piorado pelas mudanças climáticas.

"Quando as florestas são cortadas, as árvores e os galhos mortos são empilhados para secar, completando o ciclo do desmatamento. Esse fogo, de grande intensidade, pode escapar para florestas e, se combinado a condições secas, causar grandes danos. Tais condições têm se tornado mais frequentes como resultado da combinação dos efeitos locais do desmatamento com as mudanças climáticas globais", afirmou o documento.

