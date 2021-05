Aras diz que não foi consultado sobre operação que investiga ministro Ricardo Salles

247 - Aliado de Jair Bolsonaro, o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que a Procuradoria-Geral da República (PGR) não foi consultada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a investigação da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira (19), que investiga a exportação ilegal de madeira para Estados Unidos e Europa e que tem como principais alvos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o diretor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim.

De acordo com reportagem publicada pelo jornal O Globo , existia receio de que Aras vazasse informações para o Palácio do Planalto, caso fosse informado com antecedência sobre a operação. Por esse motivo, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que a PGR fosse informada do caso apenas após o cumprimento das diligências.

Aras mantém na gaveta um pedido de investigação contra Salles, protocolado no STF pelo ex-superintendente da PF do Amazonas. A lentidão teria provocado um desconforto entre os investigadores da Polícia Federal.

