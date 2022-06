Aras revoga grupo de trabalho sobre investigações do caso Dom e Bruno

O Conselho Nacional do Ministério Público disse não ter a função de acompanhar uma investigação em andamento, considerada a "atividade fim" do MP edit

247 - O Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, extinguiu um grupo que havia sido criado no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para acompanhar a investigação sobre a morte do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips - os dois foram assassinados no dia 5 deste mês na Amazônia. O conselho disse não ter a função de acompanhar uma investigação em andamento, considerada a "atividade fim" do Ministério Público. A informação foi publicada nesta segunda-feira (27) pelo jornal O Globo.

O chefe da PGR criou o grupo em 21 de junho e revogou a portaria no dia seguinte. Formariam o grupo o promotor de Justiça Sérgio Henrique Furtado Coelho, o procurador da República Júlio José Araújo Júnior, o promotor André Paulo dos Santos Pereira e o juiz Luciano Nunes Maia Freire. Os profissionais são ligados à área indígena em suas esferas de atuação.

A PGR confirmou via assessoria de imprensa a extinção do grupo porque se considerou que não havia necessidade, pois o trabalho de investigação está sendo feito pela Promotoria estadual do Amazonas e pelo MPF.

