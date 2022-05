Aras vai ao Pará monitorar conflitos entre indígenas e garimpeiros

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, vai a Belém (PA) nesta sexta-feira (6) para acompanhar os conflitos entre índios e garimpeiros. Os procuradores do estado darão para o chefe da PGR um relatório detalhado da situação. A informação foi publicada nesta sexta pela coluna Painel, no jornal Folha de S.Paulo.

A cacique da aldeia Karimaa, Juma Xipaia, denunciou, em abril, a invasão de garimpeiros, que chegaram em balsas. De acordo com a indígena, os invasores usaram de violência contra o seu pai, que registrava a movimentação com um celular. "Estamos com muito medo. Estou aqui para morrer do coração. Muito aflita porque não sei o que vai acontecer com meus parentes", disse.

Cinco homens e dois adolescentes chegaram a ser presos e apreendidos, mas foram soltos no mesmo dia.

A visita de Aras acontece em meio a conflitos indígenas em outro estado da Região Norte, Roraima. A comunidade indígena Aracaçá foi queimada - os índios denunciaram o estupro e a morte de uma indígena de 12 anos, desaparecimento de uma criança de três anos em um rio e atuação ilegal de garimpeiros.

