Área desmatada da Amazônia em 2022 é 8 vezes maior que a cidade do Rio, mostra Imazon

247 - A área de floresta derrubada na Amazônia Legal foi de 9.069 quilômetros quadrados (km²), número quase oito vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a área de floresta desmatada da região, que representa 59% do território brasileiro, foi a maior dos últimos 15 anos.

O Imazon usou o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do instituto para a divulgação dos números.

