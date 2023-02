Assessor de Biden, John Kerry visitará Brasília para discutir clima e combate a desmatamento

John Kerry desembarca no Brasil na próxima semana. Segundo embaixada dos EUA, ele terá encontros com representantes do governo Lula, Congresso e da sociedade civil edit

247 — A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou nesta sexta-feira, 24, que o assessor especial do governo Joe Biden para o clima, John Kerry, visitará Brasília na próxima semana. O norte-americano vem discutir o combate à crise climática e ao desmatamento entre os dias 26 e 28 de fevereiro.

Ele terá reuniões com representantes do governo Lula, do Congresso Nacional e da sociedade civil. “Ele [Kerry] vai dar continuidade ao Grupo de Trabalho de Mudanças Climáticas Brasil-EUA, que os presidentes Biden e Lula relançaram durante a reunião de 10 de fevereiro. Kerry vai se reunir com funcionários do alto escalão do governo brasileiro, representantes do Congresso e líderes da sociedade civil”, informou a embaixada.

“Eles vão discutir oportunidades para o Brasil e os EUA colaborarem no combate à crise climática, coibindo e revertendo o desmatamento, avançando na transição para a energia limpa e construindo uma bioeconomia forte”, acrescentou.

O assessor de Biden, segundo o G1 , deve se reunir em Brasília com Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio Exterior; Marina Silva, ministra do Meio Ambiente; Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas; e Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Na semana passada, o governo Lula nomeou o diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores Luiz Alberto Figueiredo como novo embaixador extraordinário para o clima, cargo recriado pelo atual governo.

Durante a viagem do presidente Lula a Washington (EUA), neste mês, o governo norte-americano anunciou a intenção de contribuir com o Fundo Amazônia, que ficou parado entre 2019 e 2022, no governo Jair Bolsonaro (PL). O fundo foi criado em 2008 para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma. Mm janeiro deste ano, Lula determinou a reativação do fundo.

