Bolsonaro reclama que Brasil foi 'atacado' na COP 26, mas fecha os olhos para o desmatamento recorde

247 - Jair Bolsonaro reclamou, neste sábado, 13, ao chegar em hotel luxuoso onde está hospedado em Dubai, que o Brasil foi "atacado" na COP 26, a Conferência do Clima organizada pela ONU em Glasgow, na qual ele não compareceu.

Os números do desmatamento da Amazônia vêm apresentando sucessivos recordes negativos nos últimos anos, e por conta disso o governo brasileiro vem sendo criticado pela comunidade internacional.

“Ali [a COP 26] é um local onde quase todos apresentam os problemas para os outros resolverem. Você pode ver. Índia, China, EUA não assinaram nada. Nós somos os que mais contribuímos para não emissão de gases de efeito estufa e que por vezes mais pagamos a conta, mais somos atacados”, afirmou.

Em 2020, o valor das emissões de gases do efeito estufa pelo Brasil foi o maior desde 200, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, do Observatório do Clima. As principais causas são o aumento do desmatamento na Amazônia e no Cerrado.

