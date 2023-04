Brasil e China colocaram as questões ambientais e climáticas na 'mais alta prioridade', diz ministra do Meio Ambiente

“A meta do governo dita por Lula nas reuniões com os chineses é chegar a um desmatamento zero até 2030”, disse Marina Silva edit

247 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a visita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez á China esta semana levou os dois países a colocarem os temas da mudança climática e da proteção do meio ambiente “no mais alto nível das prioridades”. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A declaração está ligada aos acordos firmados entre os dois governos que, entre outros pontos, prevê o desenvolvimento de um satélite com tecnologia avançada para monitorar a Amazônia e a criação de uma subcomissão sobre o clima e meio ambiente na Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban).

“Até então não se tinha um subcomitê específico sobre meio ambiente”, disse Marina, segundo a reportagem. Ainda de acordo com a ministra, as questões ambientais são uma "prioridade" que resultou na divulgação de um documento conjunto reconhecendo que "a mudança do clima representa um dos maiores desafios de nosso tempo”.

“No combate ao desmatamento, o Brasil quer avançar em tecnologias de monitoramento e rastreabilidade", disse Marina. “A meta do governo dita por Lula nas reuniões com os chineses é chegar a um desmatamento zero até 2030”, ressaltou mais à frente.

