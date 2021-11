Brasil entra em 'estado de alerta' para tempestades até a manhã desta sexta

Apenas o Nordeste não deve ser muito afetado pelo ocorrido. O InMet prevê chuvas acompanhadas de ventos de até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas edit

247 - Quatro regiões do Brasil estão em alerta para tempestades até as 11h desta sexta-feira, 12, segundo o InMet (Instituto Nacional de Meteorologia), que prevê chuvas acompanhadas de ventos de até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Apenas o Nordeste não deve ser muito afetado pelo ocorrido, pois o fenômeno deve alcançar apenas o Extremo Oeste Baiano.

A previsão é de que chova até 100 mm em apenas um dia.

