Brasil fica de fora de encontro realizado por Biden sobre clima

Argentina e México participaram da reunião; Brasil ficou de fora até de conversa feita por John Kerry com países que não se reuniram com Biden edit

Revista Fórum - Se em 2015 o Brasil foi um dos principais países na articulação das políticas definidas na Conferencia do Clima de Paris (COP-21), o país agora é excluído de fóruns internacionais sobre o meio ambiente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou o Brasil de fora de reunião sobre conferencia climática diante dos desmandos do governo Jair Bolsonaro.

Segundo informações dos jornalistas Jamil Chade e Carla Araújo, do Uol, reunião realizada por Biden nesta sexta-feira (17) com objetivo de preparar preparar a próxima conferencia climática da ONU, em outubro em Glasgow, não tinha a presença de Bolsonaro ou representantes da diplomacia brasileira. Participaram os membros do Fórum Major Economies.

